Pocito no tiene descanso. Luego del terremoto del 18 de enero, las lluvias causaron estragos en varias ocasiones en las últimas semanas. Es que las crecientes producidas por las tormentas hicieron que el agua se metiera hasta en casas de barrios que fueron entregadas hace poco tiempo. En este contexto, y sin dejar de repetir que nunca antes había visto este tipo de inundaciones en el departamento, el intendente de Pocito, Armando Sánchez, dijo que pide que se hagan tres obras viales importantes que servirán para evitar que los vecinos sufran las inundaciones.

"Tuvimos reuniones con la gente de Hidráulica y de Vialidad Provincial y pedimos que hagan dos badenes en la calle 13 -en los cruces con calle Aberastain y con avenida Joaquín Uñac- y que bajen la lomada que hay en la esquina de David Chávez y 11, a pocos metros de la plaza departamental".

Esta última obra está más avanzada, pues ya comenzaron con la elaboración de un plan para empezar con las mejoras (ver nota aparte).

"Nunca vi bajar tanta agua como en estas lluvias -por las de la semana pasada y las del lunes-. El lunes pasado, en la Sierra Chica de La Rinconada llovió mucho en pocas horas y ese agua bajó hacia el Este y rompió algunas defensas. Esas defensas son terraplenes que se dañaron y el agua se metió en las fincas y bajó por calle 13 principalmente. Es acá donde afectó a los vecinos", dijo el intendente y comentó que eso hizo que el agua inundara el barrio Cruce de Los Andes, que fue entregado a fines de 2019 y que está ubicado en calle 13 y Joaquín Uñac.

"El problema es que cuando el agua baja de la sierra sigue su curso natural por calle 13 y al llegar a calle Joaquín Uñac se encuentra con un pasante, por debajo del pavimento. Ese pasante es muy chico y se rebasa rápidamente, haciendo que el agua vaya a la casa de los vecinos. Cuando hicieron el ensanche de la Joaquín Uñac, de calle 11 a 14 en vez de hacer badenes hicieron aliviaderos, pero no sirven. Con eso no evitamos las inundaciones por las crecidas. Quizás con un badén no podamos transitar por unas horas hasta que el agua baje, pero sí podremos evitar que la creciente se meta a las casas", agregó Sánchez.

En este sentido, explicó que pide la construcción de los badenes que permitan que el agua siga su curso sin llegar a las casas, hasta el llamado "colector viejo" y después al cauce del río, en Cochagual. "Son obras que no son complicadas de hacer y creemos que desde Vialidad nos darán el Ok. En caso de hacerlas, la idea es que se hagan lo antes posible", agregó el funcionario.

Hidráulica hará un estudio

El director de Hidráulica, Oscar Coria, dijo que se reunió con el intendente y que analizará qué hacer con las defensas que se rompieron. "Vamos a estudiar cómo canalizar el agua cuando ingresa a la parte urbana y agrícola. Tenemos que enfocarnos en esos estudios para dar una solución definitiva", dijo y explicó que el sistema de defensas está deteriorado por falta de mantenimiento y por hechos vandálicos, como el robo de áridos.