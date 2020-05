La Dirección General de Rentas recordó a los contribuyentes que son monotributistas ante AFIP y a la vez pertenecen al régimen simplificado provincial del Impuesto sobre Ingresos Brutos, que si pagan fuera de término se producen intereses que deben ser abonados y que en caso de no hacerlo, los perjudicará en su actividad. Esto resulta de interés para aquellos monotributistas que son proveedores del Estado y no están pudiendo cobrar sus facturas en este momento. El titular de Rentas, Ernesto Gil, dijo que es un problema que viene sucediendo desde la creación del "Sistema Único Tributario" en San Juan, el 1 de abril l de 2019, cuando se determinó que ambos tributos se hacen en un solo pago. Ahora, con la crisis económica, algunos monotributistas se están atrasando en el pago ante AFIP sin tener en cuenta que eso genera intereses a la vez en el régimen de Ingresos Brutos. Gil explicó que surge este problema cuando el contribuyente necesita un certificado de cumplimiento fiscal en la provincia, le salta la deuda y no permite el otorgamiento del certificado, indispensable para los proveedores a quienes el Estado le tiene que pagar. Quien deba intereses debe generar un Volante Electrónico de Pagos (VEP) para abonar los intereses correspondientes que se calculan a través de la pagina web de la DGR.