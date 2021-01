MATERIALES. Vecinos del asentamiento RIM 22, de Marquesado, recibieron ayer los materiales y las brigadas comenzarán a trabajar desde hoy para asistir a los vecinos de la zona.

El terremoto del lunes 18 de enero sacó a la luz muchos problemas sociales y económicos de la provincia. Sobre todo, con los derrumbes en las zonas más carenciadas. Sin embargo, también dejó al descubierto facetas solidarias. En este contexto, vecinos de Rivadavia (de los asentamientos afectados) y la Municipalidad de esa comuna formaron brigadas con personas que saben de construcción para que puedan ayudar a la gente que recibió sus materiales, pero no puede pagar por mano de obra y no que no sabe cómo hacerlo sola. "Las personas que forman estas cuadrillas son vecinos de cada uno de los asentamientos, y tienen un doble objetivo. Por un lado, ayudar a las personas a levantar sus casitas y por otro, darle un empleo provisorio a los integrantes de las brigadas", dijo Verónica Alfaro, secretaria de Gobierno de Rivadavia y comentó que las personas que trabajen en la construcción de estos módulos recibirán un subsidio único, cuyo monto aún no definen.

Rivadavia es uno de los tres departamentos más afectados por el terremoto. El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Obras, comenzó con la entrega de unos 1.500 kits de construcción (cemento, tierra, palos y machimbre entre otras cosas) que también benefician a Sarmiento y Pocito, entre otros.

Alfaro comentó que durante una de las recorridas se encontraron a una anciana que está enferma y que perdió su techo. Eso los llevó a pensar que muchos, por más que tengan el material que entregó Obras, no podrán volver a levantar sus ranchos por falta de dinero o de conocimiento sobre construcción. "Decidimos conformar cuadrillas de construcción formadas por los mismos vecinos. Hay muchos adultos mayores o mamás solteras que no pueden y la idea es que todos puedan solucionar sus problemas lo más rápido posible", dijo la funcionaria y comentó que las personas de las cuadrillas levantarán sus propios módulos y los de otros.

Cada uno de los asentamiento de Rivadavia (son 6 en total) tiene su brigada y esas están formadas por 15 personas en promedio. Es decir, hay unos 90 brigadistas en total. "Hay algunas con más personas que otras, porque depende de la cantidad de habitantes", agregó Alfaro y resaltó que ellos hicieron un relevamiento y en los asentamientos hay unas 700 familias afectadas por el terremoto y de ellas unas 500 son las que sufrieron algún tipo de derrumbe en sus viviendas.

Para la organización de las cuadrillas, la funcionaria explicó que trabajaron con los referentes de cada asentamiento para saber cuánta gente necesitaban para, en un mes aproximadamente, levantar todos los módulos que hace falta. En relación a esto, Alfaro dijo que los vecinos están entusiasmados porque en el contexto de la crisis el subsidio que cobrarán, que no se sabe aún de cuánto será, servirá para paliar un poco la situación.

Más afectados

692 personas de barrios de Rivadavia también se vieron afectadas por el terremoto (además de los asentamientos). Ellos están recibiendo la asistencia de las autoridades del departamento, pues sufrieron daños menores.