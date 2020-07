San Juan se suma a la controversia que genera el concepto de "inmunidad de rebaño o de grupo", que algunos sectores científicos proponen como salida de la pandemia y que divide las aguas en el mundo. De momento, las autoridades de Salud Pública no concuerdan con que sea aplicable porque aún no hay reportes que lo avalen y porque la inmunidad que deja el Covid-19 es variable. "Nuestra opinión está basada en medicina de evidencia y según los últimos reportes no habría inmunidad de rebaño porque la inmunidad que nos deja el Covid-19 en un principio había sido de seis meses, después de tres y ahora no sería más de dos", dijo ayer Mónica Jofre, jefa de Epidemiología, cuando fue consultada en los reportes diarios que da el Ministerio de Salud local en cuanto a la evolución del virus en la provincia.

El tema genera divisiones a nivel mundial y es la propuesta de algunos expertos para frenar al coronavirus. El concepto general, desde lo epidemiológico, es dejar que muchas personas se infecten para generar los anticuerpos contra la enfermedad. Lo complicado de este enfoque como estrategia, es que el 60% de la población se debe contagiar y por tanto, al menos un 20% de ese porcentaje debe ingresar al sistema de salud, precisamente el talón de Aquiles tanto en la Argentina como en el mundo, en donde la mayor dificultad es la de brindar la atención sanitaria a tal cantidad de infectados sin que el sistema colapse, ni que se produzcan más muertes.

Según los estudios, este ideal está lejos de concretarse porque aún la gran mayoría de las personas sigue siendo vulnerable al virus. En Suecia y en Reino Unido, donde aplicaron cuarentenas flexibles con la idea de aumentar la inmunidad entre sus poblaciones, las investigaciones indican que sólo entre el 7% al 17% de las personas han atravesado la enfermedad. En España, uno de los países más golpeados por la pandemia, en un estudio para calcular la prevalencia de infección de Covid-19 mediante la determinación de anticuerpos frente al virus, sólo el 5,2% de los habitantes tiene inmunidad, lo que significa que casi el 95% de la población es susceptible a la infección. Por otra parte y en línea con la explicación que dio Jofré en cuanto a la variabilidad de la inmunidad, el estudio español arrojó que el 14% de las personas que tenían anticuerpos porque se habían infectado, con o sin síntomas, los perdieron. Esto se presentó más entre los asintomáticos, y revela que la inmunidad de rebaño por ahora es compleja de alcanzar. "La información es muy dinámica, no sólo entre los que han tenido síntomas, sino que se abre una rama muy amplia con respecto a los asintomáticos", precisó Jofré.

Dos caminos

La inmunidad grupal se logra, según los especialistas, por dos caminos distintos. El primero, por supuesto, es que se logre crear la vacuna, para generar inmunidad sin causar enfermedad ni complicaciones, tal como pasó con enfermedades contagiosas como la polio, viruela y difteria. El segundo es la infección natural, donde la inmunidad se alcanza cuando un número suficiente de la población se ha recuperado de la enfermedad y desarrolló anticuerpos. Con el coronavirus aún no puede determinarse cuántos quedaron inmunes y durante cuánto tiempo se mantiene esta ventaja.