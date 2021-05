Valle Fértil fue el blanco de un ataque vandálico sin precedentes. Dañaron las veredas a escasas horas de que fueran construidas. Esto sucedió en la Villa San Agustín donde el municipio puso en marcha un proyecto de urbanización que incluye la construcción de unos 45.000 metros cuadrados de veredas en el departamento. El intendente, Omar Ortiz, repudió este hecho y dijo que nunca antes los "inadaptados" dañaron una obra recién hecha.

Según contaron, personal municipal terminó de construir los 100 primeros metros de vereda de hormigón en el ingreso a San Agustín. Antes de que amaneciera, descubrieron los daños. "Fue desolador ver esa imagen. Aprovechando que el hormigón estaba fresco lo pisaron, escribieron insultos y hasta hicieron huecos. No entendemos qué tiene esto de divertido. Quienes hicieron esta barbaridad, que estoy seguro que no fueron niños, no ven que estas obras son para mejorar su propia calidad de vida. Es desolador", sostuvo Ortiz.

Así como el daño fue casi inmediato, su reparación también. El intendente dijo que personal municipal volvió a trabajar en este tramo de vereda para tapar las roturas superficiales con una nueva capa de hormigón, pero que en algunos sectores tuvieron que rehacer la obra por la magnitud de las roturas. "Planificamos la construcción de las primeras veredas de modo que lleguen a puntos estratégicos como a la escuela, policía y hospital para que la gente, sobre todo la que tiene dificultades físicas para caminar, pueda transitar con más comodidad y seguridad. Son una necesidad y no sólo brindan una mejor imagen", sostuvo el funcionario.

También agregó que se extremarán las medidas de seguridad para evitar nuevos ataques vandálicos y poder continuar con el proyecto de urbanización. "Primero vamos a apelar a la conciencia y colaboración de los vecinos. Les pedimos que si ven a gente inadaptada rompiendo las veredas, llamen al municipio o la Policía. También, una vez que se haya construido otro tramo de aceras, vamos a aumentar las rondas policiales para prevenir más ataques. Espero que no volvamos a tener otro hecho similar ni en San Agustín, ni en las demás localidades incluidas en el proyecto de urbanización", dijo.

Reparación. En algunos tramos se pudieron reparar los daños, sobre todo donde hubo sólo rayones. En otros, hubo que rehacer la obra.



El proyecto

La iniciativa de Desarrollo Urbano que puso en marcha el municipio de Valle Fértil se desarrolla en el marco del Plan Nacional Argentina Hace. El costo total es de $68.000.000 y Nación ya mandó la primera partida de fondos ($20.000.000) para que comience la obra. La misma se realiza con mano de obra local.