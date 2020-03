La funcionaria más buscada del momento, pasó ayer por el programa radial A Todo o Nada de LV5 Radio Sarmiento, y no evadió ninguna respuesta. Habló de los planes del Gobierno provincial para enfrentar la pandemia del coronavirus, de la situación local por el dengue y, además, acerca del proyecto de la Nación para la legalización del aborto. Iniciativa que aún no se envía y que los mismos funcionarios nacionales ya anunciaron que postergarán por estar abocados a la emergencia sanitaria.





- El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, dijo que indefectiblemente el virus Covid-19 va a terminar circulando en el país. ¿Se calcula una fecha para que eso ocurra?

- No, todavía no hemos tenido ningún tipo de estimación de circulación. Nosotros estamos con videoconferencias de manera permanente, te diría que casi día por medio con el Ministerio de Salud de la Nación y el lunes tenemos una, con lo cual son varias las preguntas que habitualmente nosotros desde las distintas provincias les realizamos y algunas por suerte se han ido cumpliendo, por ejemplo, con el decreto de necesidad y urgencia. Eso a nosotros nos preocupaba mucho, fundamentalmente para suspender el tema del ingreso de personas extranjeras.



- ¿Qué es la circulación del virus?

- Se llama circulación cuando el virus ya se encuentra en el ambiente, cuando ya hay casos, cuando empiezan a aparecer casos autóctonos, es decir, una persona que no ha estado en contacto con ninguna persona de riesgo, que comienza a padecer la enfermedad. Eso se denomina autóctono. Indudablemente este problema va creciendo rápidamente. Nosotros tenemos que trabajar mucho en las medidas de contención.



-¿El Gobierno nacional puso barreras a tiempo?

-Hemos estado en cierta manera con un poco de demora, pero creo que las medidas que se han tomado ahora nos pueden ayudar mucho.



- ¿Un poco de demora en qué sentido?

- Se pensaba en el hecho de disminuir los vuelos, disminuir el ingreso de personas de países donde hay este tipo de virus circulante.



- ¿Hubo demora de la Nación a la hora de tomar medidas?

- Con respecto a eso puntualmente, pero no con respecto al resto de las medidas.



-Se habló mucho de que en China en 10 días armaron un hospital para este tipo de casos, ¿la provincia analiza eso para cuando el virus empiece a circular por el país?

- Sí. En la etapa de mitigación nosotros necesitamos espacios específicos para controlar a las personas que vienen con enfermedades respiratorias, o sea que ya hay dispuesto en el Hospital Rawson el sector del viejo Hospital de Niños para aquellas personas que pudiesen tener patologías respiratorias agudas. Es muy importante que también sepa la población que en cada hospital se está trabajando para tener el plan de mitigación, que esto significa adecuar espacio para receptar a personas con enfermedades respiratorias. Cada hospital ya tiene sectorizado el lugar donde va a ser la internación en el caso que así lo requiriera. Pero no solamente en lo público, sino también en el sector privado. El protocolo de actuación que tiene cada hospital está absolutamente validado por el Ministerio de Salud de la provincia y siguiendo también los lineamientos y pasos del Ministerio de Salud de la Nación.



- ¿Cuántos hospitales son?

- Todos los hospitales periféricos, tenemos 17 hospitales periféricos y dos hospitales que son de tercer nivel que son el Hospital Rawson y el Marcial Quiroga. También estamos preparando el Centro de Adiestramiento René Favaloro. Estamos abocados a mejorar la red de laboratorios provinciales. También tenemos el viejo Hospital Español para contención e internación y estamos trabajando con el Ministerio de Infraestructura para reubicar algunas dependencias, que todavía no han sido entregadas, para contención y tener pacientes en aislamiento. En tercer lugar, se está disponiendo de espacios físicos para poder tener tipo módulos importantes, si así lo requiriéramos, como hospital de campaña.



- Dicen que los casos más graves requieren una internación en una unidad de terapia intensiva, inclusive usos de respiradores, ¿cuántas camas tenemos en terapia intensiva en la provincia? ¿Está previsto el uso de respiradores?

- Por eso nosotros estamos avanzando claramente en tener toda la disponibilidad posible, obviamente que las personas mucho más afectadas son las que tienen comorbilidades y los mayores de 80 años. La comorbilidad tiene que ver con personas que tienen enfermedades como diabetes, enfermedades inmunocomprometidas, patologías renales, respiratorias o cardiopatologías. Nosotros tenemos entre el 6 y 7 por ciento de nuestra población con esas comorbilidades. La mayor parte tiene hipertensión y diabetes, y el resto son inmunocomprometidos.



- ¿Se está pensando en más camas de terapia o respiradores?

- El Hospital Rawson tiene 24 camas de unidad de terapia intensiva, pero a su vez tenemos 20 camas de unidad coronaria que también tienen asistencia respiratoria. Además, tenemos en la urgencia 10 camas con respiradores portátiles. A su vez está condicionada el área de clínica médica para la colocación de respiradores. El Marcial Quiroga tiene 10 camas de terapia intensiva y estamos trabajando para el área de cardiología, que también hay una unidad coronaria ahí, y en el área de clínica médica de la misma manera.



- ¿Están pensando en comprar más?

- Nosotros ya hemos hecho gestiones en Nación, que ha guardado todos los respiradores del país, ya hemos mandado la necesidad y, a su vez, nosotros también estamos tramitando para tener ese tipo de insumos para la provincia.



- ¿Cuántos tienen y cuántos quieren adquirir?

- Por el momento en todo lo que hemos solicitado a la Nación han sido 30 respiradores.

"Los controles de niños sanos, en una situación de crisis por coronavirus se suspenden, como los controles de adultos"

- ¿Hay un protocolo especial para niños?

- Sí, hay protocolo para niños, para embarazadas y, además, para patologías mentales. También tenemos el protocolo del manejo de pacientes domiciliarios y el de servicio de ambulancia.



- En algunas provincias se decidió la suspensión de clases, en San Juan aún no.

- No es recomendable en esta etapa porque aún no es un país con virus circulante.



- ¿El Gobierno va a repartir alcohol en gel?

- Estamos trabajando para poder disponer de esta compra. Por el momento para el ámbito de la sanidad nosotros hicimos una compra a comienzos de año muy importante y luego otra más de 15 millones de pesos. Estamos trabajando para que Educación pueda tener en los establecimientos alcohol en gel.



- ¿Creen que el peor momento va a llegar con el invierno?

- Probablemente, sí, porque ahí vamos a tener confluencias de dos influenza y el corona.



- ¿Ve inevitable que el coronavirus llegue a San Juan entonces?

- Nosotros estamos tratando de trabajar en todo lo que es la etapa de contención, roguemos que si viene no sea arrasador ni masivo, pero hay un crecimiento importante de esta casuística y es muy dinámico, por eso hay que trabajar. Creo que los países que han logrado contener, ha sido con mucha conciencia social.



- ¿Puede haber más restricciones llegando las bajas temperaturas?

- Seguramente, pero nosotros todavía no estamos en esa situación y es importante que mientras más medidas tomemos sea más leve el ingreso.



- ¿La vacuna contra la gripe hay que colocarsela?

- Hay que colocársela.



- ¿Hay vacunas suficientes?

- Esperemos que sí, yo no sé qué cantidad tiene la Nación, pero lo que nos tiene que mandar a las provincias lo va a hacer de manera paulatina. Hasta el momento nosotros hemos acordado que las vacunas lleguen a partir de la semana que viene, después del 15.



- Clarín hoy (por ayer) publicó que detuvieron a dos personas que no se aislaron voluntariamente, ¿nota que acá hay cierta resistencia?

- No, todavía no, pero sí llamo a la reflexión para decir que las que tenemos nosotros en aislamiento preventivo, porque no han presentado sintomatología y la única persona que tuvo sintomatología se encuentra aislada, la familia es excelente y con mucha responsabilidad. No hemos tenido ningún inconveniente.



- ¿El Estado controla a esas personas en aislamiento?

- Sí, se está trabajando en eso.

"No vamos a ampliar la cantidad de vacunatorios porque por el momento los que tenemos son muy suficientes"

- ¿Están haciendo controles en la Terminal de Ómnibus o en el aeropuerto de San Juan?

- En el aeropuerto de San Juan estamos trabajando con la gente de Aeropuertos Argentina 2000, con el equipo de salud de allí. En la Terminal hemos trabajado con la gente de Transporte para que al menos nos faciliten el ingreso de la gente que viene de otras provincias.



- Cambiando de tema, ¿qué opina respecto del proyecto de legalización del aborto que anunció enviar el Gobierno nacional?

- Creo que esto iba a llegar, mi opinión personal poco vale, yo soy funcionaria. Todos saben cuál es mi opinión personal. Yo defiendo las dos vidas, siempre voy a defender las dos vidas y siempre voy a trabajar absolutamente del lado de la prevención, a lo que me he abocado desde que he llegado al Ministerio. El 1000 Días, entre otras cosas, la Educación Sexual Integral y soy una fuerte apostante a la ESI.



- Dígale a su Ministro de Educación...

- Sigo apostando en ese sentido, indudablemente habrá que tomar en cuenta los derechos y las situaciones personales.



- Si se aprueba, ¿lo va a ejecutar?

- No soy futuróloga. El proyecto no lo conozco.

"Se tendrá que contratar gente para la crisis"

- ¿La posibilidad de dengue disminuye a partir del invierno?

- El mosquito está, traspasa verano, invierno, pero creo que va disminuyendo la circulación. Nosotros no hemos tenido. Si bien durante un tiempo han habido algunos casos, siempre han sido importados y hemos podido resolver eso y devolverlos a sus lugares de origen. El mosquito está en la provincia, en algunos lugares en mayor cantidad. Se coloca las ovitrampas para saber dónde hay mayor población.



- ¿En los municipios están fumigando?

- Están trabajando intersectorialmente en todos lados, con lo cual es más que importante poder seguir articulándolos y juntos también la cuestión respiratoria.



- ¿Casos confirmados de sanjuaninos de dengue no hay?

- No, ninguno. Sólo hubo un caso que fue importado, se dio positivo, se lo contuvo a él, se fumigó toda el área donde él estuvo. Cuando ingresó, llegó, se sintió mal, acudió al sistema sanitario y salimos todos al encuentro de evitar todo eso. Lo pusimos en aislamiento en el hospital y una vez que ya pasó el periodo de viremia se lo devolvió a su provincia.



- ¿Hay gente suficiente para cubrir todos estos nuevos huecos que podría generar el avance del dengue y del coronavirus?

- Es difícil, nosotros estamos trabajando con ampliaciones horarias, estamos programando todo. Hay que tener en cuenta que nosotros también tenemos población de riesgo dentro de nuestros hospitales; es decir, personas que tienen comorbilidades. Se tendrá que contratar gente para el periodo de crisis.



- ¿Tiene un número de cuánta gente les va a hacer falta?

-No todavía. No el número fino. Nosotros tenemos que tener en cuenta las personas que tienen cormobilidades o que son personas de riesgo para la atención directa ante una enfermedad respiratoria. Por ahí esas personas que no están complejas se las puede reubicar mientras y de ser necesario obviamente no asistirán.



- Es personal que tiene que tener ciertas capacidades.

- Por supuesto.