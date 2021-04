El último informe de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan (Aclisa) dice que la ocupación de camas críticas en el sector privado es del 96%. Y si bien el 68% corresponde a pacientes no covid, el paulatino aumento de casos de coronavirus obliga al sector a evaluar medidas que permitan bajar ese porcentaje, por lo que no descartan diferir cirugías programadas. El objetivo no es otro que tener mayor disponibilidad de camas para eventuales internaciones covid, de cara al nuevo impacto de la pandemia.

De acuerdo a Rodolfo Fasoli, de Aclisa, el 68% de camas críticas no covid ocupadas es el resultado de la atención demorada de pacientes crónicos desde el inicio de la pandemia, ya sea por la falta de asistencia pues no concurrían a las clínicas o porque el sistema sanitario no estaba preparado para darles atención. Ahora bien, ante el aumento constante de casos de covid en la provincia, las clínicas y sanatorios están previendo la disponibilidad de más camas para evitar un colapso. Y por eso, siguiendo incluso una tendencia a nivel nacional, es que analizan empezar a diferir cirugías programadas, es decir, que no son de urgencia.

Esto porque en muchos post operatorios, como en las cirugías neurológicas o traumatológicas, está previsto el uso de camas de terapia intensiva. Y si bien tienen poco margen pues desde al año pasado viene realizando reprogramaciones debido justamente a la demanda de camas covid, en los umbrales de una segunda ola es una acción cada vez más tangible.

De acuerdo al informe de la Asociación, tan sólo hay un 4% libre de camas críticas. La subdivisión del 96% de ocupación involucra a 32% de unidades covid y a 68% con pacientes sin esa enfermedad. A su vez, si bien es un número que varía día a día, Aclisa informó que las clínicas con mayor uso de camas de terapia intensiva son El Castaño, Santa Clara, Colegio Médico y SA Médica Rawson; mientras que había pocas unidades libres en el CCI, el TIP y el Sanatorio San Juan.

En el sector público, la ocupación de camas críticas ronda el 21%.

Más fallecidos y récord de casos

Fue nuevamente un parte adverso y doloroso el emitido ayer por Salud Pública. Y es que informaron el deceso de cuatro personas en 24 horas y además 231 nuevos casos, la marca más alta de conformaciones diarias en cinco meses.

Dos hombres de 78 y 67 años; y dos mujeres de 78 y 54 años fueron los fallecidos reportados ayer, que elevan el total a 468.

A su vez, con 231 positivos, el acumulado de infectados asciende ahora a 24.332. De ellos, hay 2.050 personas con proceso infeccioso y ya son 119 los internados en áreas Covid. A su vez, se encuentran 65 pacientes en terapia intensiva,13 de los cuales se encuentran con asistencia respiratoria mecánica.

Los recuperados, en tanto, totalizan 21.814.