Ayer se realizó una campaña fuera de serie con el objetivo de contribuir con la salud de los sanjuaninos. Fue la donación masiva de sangre que protagonizaron personas del ambiente futbolero y que organizaron en forma conjunta la Asociación de Fútbol Amateur de Santa Lucía, la Fundación Ayudanos a Incluir Derechos (Faider) y el Instituto Provincial de Hemoterapia (Iphem) y que resultó exitosa. En cuatro horas, unas 70 personas del ambiente futbolero se acercaron a donar sangre. Esta iniciativa continuará el próximo fin de semana. Cabe recordar que desde el arranque de la pandemia se redujo notablemente la donación voluntaria de sangre en la provincia, situación que preocupó al Iphem, que puso en juego diferentes estrategias para atraer donantes.

Organización. Los integrantes de Faider se encargaron de organizar la campaña y de recibir y educar a la gente sobre la importancia de donar sangre.

La cita era a las 8 de ayer. Y de manera puntual llegaron los primeros donantes que sorprendieron a los organizadores en pleno trabajo para dejar todo listo para comenzar con la extracción de sangre. Esto demostró ya desde el comienzo que la campaña iba a tener resultados positivos. Y los números ratificaron esta sensación.

El sábado que viene sigue la donación de sangre de los clubes de fútbol de Santa Lucía.

En cuatro horas, unas 70 personas del ambiente futbolero se acercaron a donar sangre. Y hubo más que también quisieron hacerlo, pero que no pudieron. "Desde hace un tiempo desde la asociación quisimos brindar esta colaboración pero no sabíamos cómo organizarlo. Por suerte Faider nos asesoró y ayudó para concretarlo. De la campaña participan los 20 clubes que integran la Asociación, pero como los jugadores tienen que jugar hoy (por ayer) no pudieron donar. Sí lo hicimos los dirigentes y los familiares de ellos", dijo González.

Concurrencia. Mientras algunas personas esperaban su turno de donar, otras tomaban el desayuno para recuperar energía tras la extracción de sangre.

Pese a que durante las cuatro horas que duró la campaña asistieron cerca de 70 donantes, en ningún momento hubo congestionamiento de gente en ninguno de los sectores involucrados en la actividad. El fundamento fue que los clubes asistieron al lugar en tandas y por turno, y que sólo tres donantes participaron de la extracción de sangre de manera simultánea. "Organizamos la campaña de esta manera para seguir cuidándonos entre todos y porque no sólo se trata de venir a ofrecerse para donar. Hay varios pasos previos como una entrevista personal con la asistencia de una psicóloga, la evaluación para determinar si el postulante está apto para donar, y el llenado de un formulario. Luego, llega la extracción y posterior a ella, el desayuno que toman los donantes para recuperarse. Como organizamos la llegada de la gente por turnos, evitamos cualquier inconveniente", dijo Elizabeth Nuñez, de Faider, encargada de la organización de las campañas de donación de sangre y de las que realiza la fundación para concientizar a la gente sobre la importancia de donar.