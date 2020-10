Un informe publicado en agosto por este diario reveló que los envíos al exterior de las pasas sanjuaninas habían mermado, en el período de enero a julio, un 17,44%. Ahora los datos hasta septiembre dan cuenta de que la reducción casi se triplicó porque llegó al 45,29%, según datos del sector. Y la razón es la caída de negocios con el mercado brasileño, el principal comprador, como consecuencia del impacto en la economía del vecino país por la pandemia. Frente a este panorama, algunos anticipan que podrían quedar pasas sin vender para el año próximo, lo que no ayudará a que los precios se recuperen.

Pero el volumen comercializado no es el único dato. También en el período de enero a septiembre el precio por kilo cayó un 33,77%, al pasar de 2,06 dólares a 1,54 dólares.

"Hay una caída tanto en los volúmenes como en los precios", dijo Guillermo Meló, de Industrias Meló e Hijos. Y lo atribuyó a la crisis económica de Brasil. Otro fenómenos que dijo es que había escuchado que había productores que no van a poder ubicar toda su producción y que podría quedar un remanente de pasas para el año próximo. "No es nuestro caso, nosotros hemos ubicado toda la producción", aclaró.

Desde la Cámara de Comercio Exterior, Antonio Giménez expresó que "sin duda que la pandemia tiene un efecto en los envíos al exterior, pero es difícil medir en qué proporción". El dirigente reconoció que "los precios son más bajos que los de la temporada anterior, pero es difícil conocer la causa".

En cuanto a las versiones de que hay firmas que especulan con las operaciones por el negocio de los reintegros, dijo que "hubo algunos planteos, pero lo cierto es que la Aduana está investigando el tema".

El año pasado, de un total de 40 mil toneladas producidas, el mercado brasileño absorbió 26 mil toneladas, el 65%. Este año el freno que puso la cuarentena por el coronavirus en el mundo no perdonó, y aunque el último trimestre del año es el momento de mayor venta, en el sector no creen que pueda recuperarse y algunos productores hablan de que puede quedar pasa sin exportarse en la provincia. Algunos memoriosos hablan de que desde 1991 no ocurría esa situación, porque desde ese año para acá San Juan pudo ubicar toda su producción en los mercados.

Desde la Federación de Viñateros, también Eduardo Garcés dijo que tiene asociados que también se dedican a la producción de pasas y que están preocupados por la caída de las ventas y de los precios.

Carlos Javier Huertas, de Frutandina, no se animó a dar un pronóstico sobre si puede o no quedar producción para el año próximo.

Lo cierto es que en septiembre de este año, comparado con el mismo mes del año pasado, la cantidad de kilos vendidos al exterior cayó el 24,47%, mientras que el precio se contrajo el 44,76 al pasar el kilo de 2,07 dólares abonados en el 2019 a 1,43 dólares este año. La facturación total, por su lado, se redujo un 9,56% (ver infografía).

Frente a este panorama apenas asumió el nuevo embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, se comprometió a trabajar para mejorar las exportaciones vitivinícolas a ese país, especialmente pasas y uva en fresco.

Las posiciones



Argentina disputa el séptimo lugar entre los exportadores de pasa de uva del mundo con China. Los anteceden Turquía, EEUU, Irán, Sudáfrica y Uzbequistán, según el informe de la Cátedra de Agronegocios de la Facultad de Ciencias Económicas y empresariales de la UCCuyo. En ese trabajo también se consigna que el 93% de la uva para secar al sol argentina, es producida y comercializada en el exterior por San Juan que, en años de buena competitividad internacional. llegó exportar a unos 50 mercados distintos.

En una nota anterior, al dar un panorama de la actividad, el presidente de la Cámara de Comercio Exterior, el empresario exportador Antonio Giménez, dijo que "hay que ser muy precavidos a la hora de analizar el escenario de la pasa de uva de San Juan".