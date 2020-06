Frente al planteo de los 200 trabajadores de Taranto en San Juan, que vienen cumpliendo medidas de fuerza en protesta por lo que entienden que no corresponde haberles efectuado un descuento del 25% en los sueldos de abril y mayo, cuando la empresa estuvo sin trabajar en medio de la pandemia, fuentes oficiales adelantaron que no va a prosperar el intento por cobrar la totalidad de los sueldos. Es porque en el gremio de la Unión Obrera Metalúrgica, que lidera Ariel Gutiérrez, entendían que los deberían haber notificado primero y luego dado el aval para practicar la rebaja. Pero el empresario Norberto Taranto, propietario de la empresa, dijo que había adherido al acuerdo logrado entre la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT), que justamente no establece que deba tener el aval de los trabajadores y del sindicato.

"Hemos cumplido con la ley y desde hace tres semanas, cuando volvimos a trabajar, estamos pagando el ciento por ciento de los salarios", dijo el empresario autopartista en diálogo con Radio Sarmiento.

Los empleados empezaron con un paro por 24 horas la semana pasada y desde el miércoles vienen cumpliendo el abandono de tareas durante una hora por turno. El reclamo, además del pago del ciento por ciento de los salarios, es por la recategorización del personal, entrega de ropa de trabajo y elementos de seguridad y denuncian también "persecución laboral y practicas antisindicales".

Gutiérrez adelantó que si no reciben respuesta a los planteos, el lunes harán una nueva reunión con los delegados para profundizar las medidas de fuerza.

Taranto explicó que tuvo que aplicar el descuento porque la empresa estuvo "cerrada durante siete semanas" y que después, cuando el establecimiento fabril ubicado en 9 de Julio se puso en marcha "estuvimos cinco semanas sin ventas". Y agregó que "por supuesto que hemos sentido la crisis, estuvo cerrada nuestra planta sino también las de nuestros clientes". No obstante aclaró que, a pesar de haber vuelto al trabajo normal, las ventas han caído un 50%, tanto las operaciones en Argentina como en Brasil, el otro mercado al que vente la autopartista.

Gutiérrez sostuvo que "es lamentable que una empresa multinacional hasta esto con un importante grupo de trabajadores sanjuaninos".

Empleo

200 Es la cantidad de trabajadores que se desempeña en el establecimiento fabril de la empresa ubicado en 9 de Julio, dedicado a la elaboración de autopartes.

Prórroga

La Unión Industrial Argentina y la Confederación General del Trabajo (CGT) prorrogaron por 60 días el acuerdo que facilita las suspensiones del personal sin tareas por la cuarentena y fija para cada trabajador un equivalente al 75% del sueldo neto.