Alivio. Eso sintieron los sanjuaninos que aprovecharon al máximo la habilitación de las "caminatas saludables", la mayoría en familia, enmarcadas en esta Fase 3 del aislamiento que rige desde ayer en la provincia. Y aunque para muchos salir a caminar al aire libre significó un enorme alivio, hubo quienes no acataron las normas del protocolo como el uso del tapabocas, el distanciamiento y caminar en el sentido de las agujas del reloj.



Esas tres medidas son fundamentales en el protocolo elaborado por la Secretaría de Deportes y aprobado por el Comité Covid San Juan, pero hay todavía quienes por desconocimiento, no las acatan. Por lo menos así quedó reflejado en una recorrida de DIARIO DE CUYO por la Plaza de la Joroba, Plaza del Bicentenario y el Parque de Mayo. Las caminatas pueden desarrollarse de lunes a sábado de 8 a 20 horas en plazas cercanas al domicilio. Las personas deben caminar en el sentido de las agujas del reloj, respetar el distanciamiento (2 metros hacia los costados y 10 hacia adelante y atrás) y acudir con tapabocas.

Sin barbijos. El uso del tapaboca es fundamental para que las caminatas puedan llevarse a cabo.



"No veíamos la hora de poder salir. Aunque tuvimos que venir hasta acá porque en Rawson no se puede", comentó Héctor Mestre, un rawsino que junto a su novia Victoria Sánchez, quien sufre una incapacidad para caminar, debieron acudir a la Plaza de la Joroba en Capital. Es que Rawson por disposición municipal, no adhirió a la habilitación de las caminatas.



En la plaza del Bicentenario, familias enteras y también con mascotas, aprovecharon para salir a hacer hasta el momento la única actividad física permitida. Si bien en los grupos familiares es casi imposible respetar el distanciamiento entre ellos, tampoco se respetaron los 10 metros con respecto a los otros grupos. "Es muy importante que se hayan permitido las caminatas, somos docentes y necesitamos un respiro así, esto sirve para despejarnos de la rutina", comentó Gabriela Sierra quien junto a Luis Ovalles aprovecharon la siesta para caminar.

En contramano. Otro de las normas que se exigen es caminar en el sentido de las agujas del reloj. Ese fue otro incumplimiento que quedó reflejado ayer.



Ir en sentido de las agujas del reloj es algo que ni en la Plaza del Bicentenario ni en el Parque se respetó. Dora Flores, una mujer de 80 años quien ayer volvió a salir después de más de dos semanas, pidió por más conciencia social: "Para mí esto es volver a respirar. Caminar es salud. Pero estaría bueno que la gente entienda que nos tenemos que cuidar y que cumplan con lo que piden las autoridades", expresó, y en su pedido coincidió Leticia Moreno quien salió a caminar con su sobrino Martín Castillo. "Vas caminando y te encontrás con gente de frente porque no respetan el sentido en el que hay que caminar", se quejó la mujer. En el Parque de Mayo un grupo de jóvenes, sin tapabocas algunos de ellos, dieron cuenta de esa falta de conciencia social a la que se refirió Dora.