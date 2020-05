Tal como le adelantó el ministro de Educación Felipe de los Ríos en forma exclusiva a DIARIO DE CUYO antenoche, ayer se conocieron más detalles sobre cómo se prepara el regreso gradual a las aulas que, de no mediar inconvenientes, se daría a mediados del mes de junio.

Tomar la temperatura en los ingresos a las escuelas, fraccionar el alumnado en grupos utilizando a docentes de otros años y brindar menos clases semanales, entrarían en esa "letra chica" del protocolo que elaboran para presentarle mediante videoconferencia al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, para su aprobación.

Ayer, De los Ríos en una entrevista a un medio televisivo nacional, explicó sobre las medidas que utilizarán en el retorno y argumentó que el regreso a las aulas se dará por la situación sanitaria de la provincia. "La idea nace a partir del status sanitario. Hasta acá San Juan pudo sostenerlo en condiciones más que aceptables. Esto permite comenzar a pensar lo mismo que en el sector de la producción y sectores recreativos, la posibilidad y oportunidad para que al menos en las escuelas de las zonas rurales vuelvan a clases presenciales", expresó el ministro, que ayer no atendió la requisitoria de este medio.

El retorno a las aulas será gradual y comenzarán los chicos del último año tanto de Primaria como de Secundaria, así como los niños que durante este ciclo lectivo asisten a Nivel Inicial de 5 años. A ellos quieren sumar también el alumnado de las escuelas rurales de zonas más alejadas, con matrículas pequeñas y donde es mucho menos probable la presencia de coronavirus. "Allí las aulas son de 52 metros cuadrados, y la matrícula es de baja densidad", explicó el ministro.

¿Cómo será el retorno en plena pandemia? Se tomará la temperatura de los alumnos en los ingresos a las escuelas, se respetará las medidas de distanciamiento con bancos individuales a 1,5 metro de distancia y los recreos serán distintos para cada curso. Además se fraccionarán aquellos cursos que tengan una matrícula alta para lo cual se destinarán aquellos docentes de cursos que no estén incluidos en este retorno gradual presencial, es decir que un docente de Tercer grado, por ejemplo, podrá dictar clases a un grupo de Sexto, en aulas distintas para favorecer el distanciamiento social requerido. Además, se tratará de garantizar la ventilación de las aulas y se recurrirá a la limpieza constante de bancos y sillas con agua y lavandina. Al mismo tiempo, alumnos y docentes deberán usar tapabocas y tener alcohol en gel a mano.

Ayer las autoridades trabajaban con el Comité Covid-19 terminando el protocolo. "Intentamos que se empiece a mediados de junio siempre y cuando la infraestructura y demás condiciones lo permitan", le dijo De los Ríos a un canal de TV de Buenos Aires.

Los tres gremios no están conformes

Tras el anuncio sobre el posible regreso, los representantes de los tres gremios docentes mostraron su malestar. UDAP, UDA y AMET coincidieron en que el posible regreso gradual a clases en sólo dos semanas anunciado por el ministro De los Ríos es "apresurado". Solicitaron reunión urgente porque la medida fue anunciada sin consultarlos previamente. "Entendemos que no es algo que se vaya a poder hacer. Ni siquiera vemos posible que se haga ese mes o antes del receso invernal. Antes de volver a las clases debemos examinar la situación sanitaria de cada escuela, establecer todas las precauciones sanitarias", indicó Julio Roberto Rosas, secretario General de UDA. "Nosotros no volvemos a clase hasta luego del receso invernal. La evaluación de cuándo volver tiene que ser consensuada, no hemos sido consultados", explicó Luis Lucero, de UDAP, en Antena 1. En tanto que Daniel Quiroga, por AMET, expresó: "No sólo entendemos que es apresurado, sino que es prácticamente imposible que suceda. Primero se debe obtener la autorización del comité de crisis de Covid a nivel nacional. Nosotros pedimos conformar un comité provincial donde participen los gremios paritarios para consensuar la forma de regreso a las clases, pero no hemos tenido respuesta".