En Valle Fértil. Uno de los destinos más elegidos por los turistas es Valle Fértil. Las actividades al aire libre son la gran atracción.



La llegada de la segunda quincena de enero trajo un poco de alivio a los prestadores de turismo de los departamentos alejados del Gran San Juan. Es que al principio de mes la ocupación fue muy pobre y fue creciendo con el paso de los días. A tal punto que la primera quincena del mes la ocupación pasó del 25% al 65%; mientras que la segunda quincena terminó con una ocupación del 80%. Es decir, que en todo el mes en promedio, el 72% de la plaza de Calingasta, Valle Fértil, Iglesia y Jáchal estuvo con turistas. Si bien para los prestadores las cifras no son las ideales, e incluso para algunos son las más bajas de los últimos años, esperan que en febrero todo repunte (ver aparte).



Según los prestadores de Iglesia, el repunte se dio por la Fiesta de la Semilla y la Manzana. Ese fin de semana hubo más turistas que de costumbre. "La gente se queda en Iglesia por una noche, antes de ir a Chile. El fin de semana con más movimiento fue el de la fiesta de la Semilla", dijo Cristina Ramos, que tiene una posada en Rodeo. Ella dijo que en su caso, la ocupación no superó el 60%. Otros dijeron que el crecimiento fue porque los turistas que llegaron desde Chile pasaron dos noches en Jáchal e Iglesia paseando.

La fiesta. En Iglesia, la Fiesta de la Semilla y la Manzana fue muy convocante y atrajo a los turistas hacia el departamento.

De los cuatro departamentos turísticos, el que tuvo durante todo el mes de enero mayor cantidad de turistas fue Valle Fértil. Este destino tuvo el 90% de su plaza ocupada durante la segunda quincena del mes de enero. El segundo lugar fue para Jáchal, con el 80% de su plaza fue ocupada por visitantes, mientras que Iglesia y Calingasta tuvieron el 75% plaza con gente, cada uno.



Si bien el balance de la segunda quincena de enero es mejor que el de la primera del 2018, los prestadores dijeron que en todo el mes la mayoría de los turistas no pernoctó por más de dos noches. "La gente no se queda por más de 2 días", dijo Susana de Pasten, de Cabañas Los Álamos, de Calingasta, mientras que varios prestadores de Jáchal e Iglesia dijeron que a ellos les sucedió lo mismo. En otro punto que también coincidieron los operadores turísticos es que la mayoría de los turistas fueron de San Juan y no de otras provincias como sucedió en otros veranos.

La reserva 45 por ciento de la plaza hotelera está reservada para febrero. Los prestadores dijeron que no es una buena cifra, pero que creen que el mes será productivo porque muchos llegan sin hacer encargue previo. De hecho, en enero la reserva fue del 23%, la más baja en los últimos años.

Actividades para hacer

Calingasta

Calingasta sigue apostando a la naturaleza y a las visitas al observatorio El Leoncito. Hay visitas diurnas y nocturnas. También ofrecen degustaciones en las bodegas del departamento, y el carrovelismo en Parque El Leoncito.

Valle Fértil

Tiene una gran variedad de actividades. Decenas de circuitos para conocer las distintas localidades del departamento y sus riquezas naturales y las actividades recreativas en la plaza de San Agustín son algunas de ellas.

Iglesia

Ver la cría de llamas, conocer lugares históricos del departamento, disfrutar de capillas antiquísimas y practicar deportes acuáticos en el dique Cuesta del Viento, son algunas de las ofertas de Iglesia para el verano.

Jáchal

Las "Noches en Familia" en la plaza de Jáchal son uno de los grandes atractivos artísticos y turísticos del departamento. En Jáchal además ofrecen circuitos para conocer el paisaje y la tradición de este lugar.