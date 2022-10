Después de 2 años de suspendida, la Fiesta Nacional del Sol volverá a realizarse. La ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, dijo que será durante la última semana de febrero y que si bien habrá espectáculos locales y nacionales y el tradicional carrusel, ya no se elegirá más la Embajadora del Sol (ni otro título similar), luego de medio siglo de FNS con una soberana elegida entre 19 candidatas. La desaparición de esta figura es algo que se venía anticipando, pero no se concretaba. "Vamos a elegir el mejor proyecto del programa Forjar Camino, que busca destacar a las mujeres desde otro lugar. La idea es empezar a premiar a las mujeres que cumplen un rol importante en su comunidad", dijo la funcionaria al anunciar la FNS, que este año cumplió medio siglo.

Si bien aún no hay muchos detalles de cómo se desarrollará la FNS 2023, la ministra dijo que el Complejo Costanera Ferial San Juan volverá a vestirse de fiesta entre el martes 21 y el sábado 25 de febrero próximo. "Estamos trabajando para anunciar próximamente la temática. Lo bueno es que los sanjuaninos volverán a tener su gran festejo", dijo la funcionaria y comentó que la noche más diferente será la del cierre, pues los departamentos no presentarán a su candidata, como se hacía tradicionalmente.

Este cambio se venía anticipando: se amplió la edad límite de las candidatas, se incluyó a las mujeres que eran mamás, a las personas trans y se empezó a pedir que cada representante departamental fuera la cara visible de algún proyecto social. Sin embargo, uno de los primeros avances fuertes para que deje de existir la elección fue el cambio del título de Reina a Embajadora, en 2020. Ese año Lucía Ponce y Ana Paula Anzor fueron electas como primera y segunda Embajadora, y sus atributos no incluían corona ni cetro.

Este año, cuando se empezó a hablar de la FNS, el rumor comenzó a sonar más fuerte. El principal indicio estaba dado porque en ediciones anteriores las 19 comunas comenzaban la carrera por la corona los primeros días de septiembre, pero eso esta vez no ocurrió. Además, la ministra había puesto en duda que San Juan volviera a tener una elección de Embajadora. Y, a pesar de la resistencia que la idea de este cambio generó, la desaparición de esa elección es un hecho. "Vamos a apostar a fomentar los distintos proyectos que se inscribieron en este programa. La gente podrá conocerlos y habrá también un jurado que elegirá a los mejores de ellos para premiar. Y, como se hacía antes, los auspiciantes pondrán dinero para que las ganadoras de Forjar Camino puedan concretar esas iniciativas, gracias a esa financiación. Y en el contexto de la Fiesta Nacional del Sol se dará a conocer a las ganadoras, las Emprendedoras Sanjuaninas", dijo la ministra que en muchas ocasiones comentó que la idea de no hacer más elecciones de la Embajadora o Reina es destacar mujeres que representan a San Juan no sólo por su belleza, sino por todo lo que aportan a la provincia a nivel social, solidario, cultural, deportivo o empresarial.

"Ahora tenemos el programa Forjar Caminos, en el que las mujeres se pueden desarrollar. Vamos a visibilizar a las mujeres desde otro lugar. Vamos a mostrar el papel que cumple la mujer desde el trabajo, porque buscamos evolucionar", agregó la funcionaria y comentó que este programa fue lanzado en marzo pasado y que se trata de proyectos que están encabezados por mujeres de los 19 departamentos que tienen ideas para trabajar en distintos ámbitos de la comunidad aportando desde el emprendedurismo y la ayuda social.

CLAVES