Hace unos días, el papa Francisco dio una entrevista al portal Infobae en la que habló sobre la crisis vocacional que atraviesa la Iglesia Católica. Se le preguntó si sacar el celibato podía ser una alternativa para afrontar esta situación. Ante esto, Francisco consideró que se podría "revisar" el celibato para los religiosos. En este contexto y para conocer la opinión de la Iglesia local, DIARIO DE CUYO habló con sacerdotes y con algunas instituciones laicas. Si bien hubo muchos que no quisieron dar sus opiniones al respecto, hubo otros que sí hablaron, y casi todos los consultados dijeron que no ven con buenos ojos el hecho de que los sacerdotes puedan casarse y formar una familia.



El celibato en la Iglesia Católica es un tema que siempre divide las aguas. En este sentido, a través de una encuesta online los lectores de este diario dieron su opinión. La pregunta que se realizó fue "El papa Francisco consideró que se podría 'revisar' el celibato para sacerdotes, ¿qué te parece?". El 82% dijo que hay que eliminar el celibato, mientras sólo el 18% contestó que debe mantenerse.



Por su parte, los sacerdotes sanjuaninos y el obispo auxiliar Gustavo Larrazábal dijeron que para ellos es un tema que debe ser muy discutido. Los sacerdotes consultados fueron Daniel Sebastian, Rodrigo Robles, Martín Nacusi, Jorge Cardozo, Francisco Martín y Andrés Riveros. Mientras que las instituciones laicales que también recibieron la consulta fueron Cáritas, Acción Católica y el Movimiento Familiar Cristiano. Solamente desde esta última institución dieron su postura.



Desde la cabeza de la iglesia local, Larrazábal dijo que "el celibato es una medida disciplinar, no dogmática. Es decir que se puede cambiar y se puede revisar, pero es un tema muy complejo. Yo creo que darle la opción de elegir ser célibes o no a los sacerdotes no es lo más acertado. Es un tema que hay que debatirlo comunitariamente, porque no es lo mismo que la comunidad ayude a mantener a un sacerdote, que a una familia completa. Cuando uno forma una familia, ella pasa a ser su primera obligación y no se puede descuidar y por consecuencia, el sacerdote no podrá estar full time para la comunidad", dijo. Por su parte, hubo sacerdotes que optaron por no dar su opinión, y hubo otros que sin querer ser identificados dijeron que un cambio podría traer "más problemas que soluciones".



LOS SACERDOTES

Ante la consulta, los sacerdotes sanjuaninos se mostraron bien arraigados a la tradición. "Si por cada crisis que tenga una institución se debe hacer cambios, eso quiere decir que estamos en una crisis más grande. La vocación está dada por la gracia del celibato. Estamos ante una cultura líquida que lleva a que se descuiden las cosas. Los médicos y los ingenieros deben perfeccionarse constantemente y el sacerdote, cuidar su vocación. Hace 27 años soy cura y tengo una opinión bien formada", dijo Daniel Sebastian, quien está a cargo de la pastoral en el Hospital Rawson.



José Cardozo y Andrés Rivero, de la parroquia Jesús de la Buena Esperanza, en Barreal, y la Iglesia Catedral, respectivamente, dijeron que para ellos, es un tema que debe ser muy debatido, pues consideran que el sacerdote está para servir a todos por igual y que el hecho de tener familia podría interrumpir ese servicio. "Para los sacerdotes el celibato es la capacidad del corazón de amar a todos sin exclusividades. Los que elegimos el sacerdocio ya tenemos una elección hecha, porque antes optamos por el celibato. La Iglesia debe escuchar a la voz del espíritu y al pueblo. No va a cambiar por una bajada de línea de arriba, sino por un discernimiento comunitario del pueblo de Dios", dijo Rivero, mientras que Cardozo agregó: "El celibato es la expresión de un corazón poblativo. Es decir, es la expresión de entrega y de servicio a todos. Creo en la Iglesia y en quienes tienen la posibilidad de reflexionar, pero hoy, si tuviera que elegir, elijo nuevamente el celibato".



En el mismo sentido que los sacerdotes anteriormente nombrados, Santiago Marcuzzi, uno de los integrantes del Movimiento Familiar Cristiano, que está compuesto por unas 100 parejas (entre novios y matrimonios), dijo que el celibato debería continuar. "Los sacerdotes muchas veces no tienen tiempo para hacer más actividades y si tienen una familia eso podría ser peor. No me parece mal que se casen, pero en la práctica eso no ayudaría", dijo Marcuzzi.



OTRA OPINIÓN

Por otra parte el padre Rodrigo Robles, de la parroquia Santos Cosme y Damián, de Rawson, se mostró más abierto al cambio. Si bien admitió que el celibato tiene sus bases en cuestiones espirituales, dijo que es fundamental para que los sacerdotes puedan "ejercer el ministerio de un modo más completo en relación al tiempo y la dedicación". Sin embargo, contestó que le parece bien lo que el Papa planteó. "El Papa dijo que hay que revisar algunas cosas en nuestra Iglesia, sin ánimo de modernizarnos o cambiar la doctrina, sino para poder ser más empáticos o ver por dónde va el mundo. Se trata de tener una mirada más abierta", dijo y agregó que esto debería tenerse en cuenta para analizar distintos temas como los sacramentos y el rol de la mujer dentro de la Iglesia. "Hoy somos obedientes y respetamos lo que la Iglesia nos propone, pero es real que podemos pensar en cambios o modificaciones. Quizás eso sirva para tener un mejor diálogo con la cultura", concluyó.

Las frases del papa Francisco

> "Sí -podría revisarse lo del celibato-. De hecho todos los -sacerdotes- de la iglesia oriental están casados. O los que quieren. Ahí hacen una opción. Antes de la ordenación optan por casarse o por ser célibes".

> "Acá en la curia tenemos uno -sacerdote- que tiene su señora, su hijo. No hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar. El celibato en la iglesia occidental es una prescripción temporal: no sé si se resuelve de un modo o de otro, pero es provisoria en este sentido; no es eterna como la ordenación sacerdotal, que es para siempre, te guste o no te guste. Que dejes o no dejes es otro tema, pero es para siempre. En cambio el celibato es una disciplina".



> "El machismo es malo. Y a veces el celibato te puede llevar a un machismo. Un cura que no sabe trabajar con las mujeres le falta algo, no está maduro. El Vaticano era muy machista en todo, pero es parte de la cultura, no es culpa de nadie. Siempre se hizo así. Ahora están trabajando más. Un ejemplo: el Consejo de Economía son seis cardenales y seis laicos. Los laicos todos varones por supuesto. Hubo que renovar y puse un varón y cinco mujeres. Las mujeres resuelven, y resuelven bien".



> "Una vez recibí a una jefa de gobierno de altísimo nivel, y le pregunté cómo había hecho para resolver un conflicto muy difícil que había habido en ese lugar; nadie lo podía resolver. Me miró, en silencio. 'Como hacemos las mamás'. Qué quiso decir, no sé, pero 'como hacemos las mamás' resolvió el problema. Tienen otra metodología, las mujeres. Tienen un sentido del tiempo, de la espera, de la paciencia, diverso al hombre. Esto no hace disminuir al hombre, son distintos. Y tienen que complementarse".