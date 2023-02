Con tan sólo 19 años, encaró una de las aventuras más soñadas, aunque riesgosas: escalar el cerro Mercedario por la vía más difícil y peligrosa. Lo logró y se convirtió en la primera mujer en concretar este objetivo. Es Natacha Benavente, quien asegura que "en la cara sur del Mercedario, un resbalón puede significar la muerte". Hizo estas declaraciones tras el descubrimiento y rescate del cadáver de una mujer que quiso hacer cumbre siguiendo esta ruta. Pese a que aún no determinaron su identidad, tanto Fiscalía como los andinistas locales creen que se trata de "Patty" Altamirano, una joven tucumana que murió en 1981 en esta montaña. Fue una de las 3 víctimas fatales argentinas que hubo en menos de 30 años en la cara sur, con Marcos Ceballos e Iván Rocamora.

Hoy, con 49 años, la andinista que en 1996 escaló este cerro por su acceso más dificultoso, sostuvo que el peligro en esta zona está dado por el hielo y la nieve acumulada, que dificulta hacer pie. A lo que se suman los desniveles y pendientes. "Este costado del cerro tiene una inclinación aproximada de 45 grados, con algunos tramos de hasta 55 grados. Y el desnivel es de unos 1.800 metros desde la base hasta la parte más alta de la pared. Por todo esto, en la cara sur del Mercedario, un resbalón puede significar la muerte. Es por eso que es necesario conocer en qué condiciones está la nieve para saber si es necesario usar arneses y sogas o sólo grampones y piquetas para ascender seguro", sostuvo la mujer.

También agregó que otro factor de riesgo en esta vía es la falta de preparación física y mental, y de capacidad. Dijo que la inexperiencia en escalada en roca y en escalada en hielo juegan en contra a la hora de resolver algunos inconvenientes como las intensas tormentas de nieve que pueden sorprender en pleno ascenso. "La nieve en este sector es un riego, tanto para detener la marcha como para emprender el descenso. Muchas veces es preferible continuar escalando. Pero sobre todo, hay que conocer los propios límites antes de encarar esta odisea, y para no perder la vida en el intento", dijo la andinista.

Casi seguros. Natacha Benavente, como otros andinistas, sospecha que el cuerpo encontrado en el Mercedario pertenece a “Patty” Altamirano, una joven tucumana que murió en 1981.

Si bien aún no se determina la identidad del cuerpo femenino que se encontró la semana pasada en la cara sur del cerro Mercedario, Natacha cree que se trata de "Patty" Altamirano, una joven que en 1981 murió en esta zona. Y de la que seguía hablando en 1996 cuando ella escaló el cerro. "En ese entonces se decía que esta chica salió de la carpa para hacer sus necesidades y cayó al vacío. La buscaron por mucho tiempo y no pudieron hallar su cuerpo. Pensamos que debe ser ella la que encontraron hace unos días porque no se conoce el caso de otra mujer que haya muerto escalando la cara sur del Mercedario", dijo Natacha.

La mujer dijo que algunos andinistas recuerdan bien el caso de Marta Altamirano, a la que llamaban "Patty". Era una joven tucumana de 20 años que llegó a San Juan, en 1981, junto a Corina, su hermana, y a Sergio Bossini, andinista, con el objetivo de escalar el cerro calingastino por su acceso más peligroso. Pero que desapareció en el glaciar tras caerse.

En ese entonces, y tras el trágico hecho, Bossini y la hermana de "Patty" contaron que el 27 de marzo iniciaron el ascenso al cerro, y que a pocas horas de escalar armaron un campamento sobre el hielo para pasar la noche. Según relataron, "Patty" salió de la carpa y se resbaló, cayendo varios metros al vacío. Su cuerpo se perdió en los glaciares, tapado por el hielo y la nieve.

Tras su desaparición hubo expediciones para encontrar su cuerpo, pero sin resultados positivos. Natacha Benavente dijo que en el ambiente de los andinistas no se recuerda otra muerte de una mujer en este sector del cerro, por lo que muy probablemente se trate de ella. Y es la misma hipótesis que manejan en Fiscalía, desde donde ya contactaron a los hermanos de Altamirano, en Tucumán, para que vengan a reconocer los restos, mientras tramitan cotejar el ADN con sus padres.

Muerte en 2005

Ese año falleció Marcos Ceballos, un joven sanjuanino de 26 años. Murió tras caer al vacío

por una ladera de la cara sur del cerro Mercedario, pese a ser un escalador con vasta experiencia. Tres veces hizo cumbre en este cerro.

Tragedia en 2010

Ese año murió Iván Rocamora, un andinista mendocino de 28 años, cuando escalaba el cerro

Mercedario también por su costado más peligroso. Se trataba de un andinista experimentado,

con 11 ascensos al Aconcagua.