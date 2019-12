Control. Desde el 2015, el Ministerio de Salud Pública realiza controles gratis para detectar VIH, hepatitis y otros infecciones de transmisión sexual. Algunos testeos fueron realizados en la Facultad de Sociales de la UNSJ. (Foto).

Una de cal y una de arena. Con esta expresión se puede graficar en parte la situación de San Juan respecto al VIH. Lo positivo es que en la provincia se logró frenar la transmisión vertical del virus (de madre a hijo) y que el Programa Provincial de Sida del Ministerio de Salud Pública amplió sus fronteras para llegar a más gente. Pero, lo negativo es un tanto superador y preocupante. Por año se diagnostican cada vez más casos nuevos, superando la media de 100 anual. Esta tendencia, que se mantuvo estable al menos en el 2018 y en los que va del 2019, empezó también a registrar algunas variantes: avanza fuertemente la transmisión sexual y se amplió el margen de edad de los pacientes. Actualmente hay diagnósticos positivos tanto en adolescentes como en adultos mayores, una franja etaria que hasta hace un par de años no ingresaba en las estadísticas. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el Sida y desde mañana arrancan los testeos gratuitos.



Los ejes del programa

Prevención

La prevención el primer eje sobre el que se trabaja a través del Programa Provincial de Sida, del Ministerio de Salud. Esta acción incluye la entrega gratuita de preservativos y geles lubricantes en todos los hospitales y centros de salud de la provincia. Pero, según las necesidades, se van generando permanentemente nuevas bocas de expendio de manera informal. Esto incluye la entrega de estos elementos en los centros de estudiantes de las universidades, en bares, en salas XXX, en uniones vecinales o a personas que tienen llegada a muchos jóvenes especialmente. El objetivo es facilitar el acceso a estos elementos que previenen la transmisión del VIH y alentar su uso. Cabe recordar que el 98% de los casos positivos se debe a transmisión sexual y en el 100% de ellos es por no usar preservativo. A esto se suman las campañas masivas de concientización.

Detección

Desde el 2015 se realizan campañas de testeo gratuito para diagnosticar sida, ITS (infecciones de transmisión sexual) y hepatitis. Con los años crecieron en cantidad y ampliaron la cobertura. En el 2015 se hicieron 25 testeos en los que participaron 2.579 personas; en el 2016 fueron 33 con 3.593 personas; en el 2017 fueron 36 con 3.482 personas; en el 2018 fueron 72 con 4.580 participantes; y hasta noviembre de este año fueron 61 con 5.189 participantes. A esto se suma la realización gratis de análisis en todos los hospitales de la provincia y en los 27 centros de salud que cuentan con un laboratorio propio. También, los 30 centros de salud que no tienen laboratorio, pero que brindan un diagnóstico casi inmediato con el uso de tiras rápidas. Se accede a cualquiera de estos métodos de detección sin necesidad de presentar prescripción médica ni pedir turno.

Tratamiento

Debe iniciarse lo antes posible. El objetivo de esta acción es lograr la supresión de la carga viral en los fluidos para convertirla en indetectable y de esta manera evitar que se transmita el virus. En la provincia existen ocho equipos interdisciplinarios y liderados por infectólogos que se encargan de la atención de los pacientes con VIH. Los mismos atienden en los dos hospitales principales de San Juan, el Guillermo Rawson y el Marcial Quiroga, como también en los hospitales de los departamentos Sarmiento, Pocito, Albardón, Caucete y Angaco. A estos se suma el equipo que atiende en el Centro de Adiestramiento René Favoloro (Rotonda), en Rawson. La distribución de este servicio se realizó para descentralizar la atención de los pacientes y la entrega de la medicación para brindar una mayor comodidad a la gente que vive en zonas alejadas.



Incidencia local



En el 2013 se detectaron 93 casos de VIH en San Juan. En el 2014 fueron 92; en el 2015, 103; en el 2016, 97; en el 2017, 94; en el 2018, 103; y hasta noviembre de este año fueron 109 los casos detectados. Del total de los mismos, el 8 por ciento se detectó a través de los testeos gratuitos que se hacen regularmente.

Afectados

139

mil personas viven con VIH en Argentina, de las cuales el 17 por ciento lo desconoce, según la Secretaría de Salud.



Nueva modalidad



Este año se implementó en San Juan una nueva modalidad de atención para pacientes con VIH. Está a cargo de un médico de familia en lugar de un equipo interdisciplinario, encabezado por infectólogos. Se aplicó en Valle Fértil, Iglesia y Jáchal para evitar que el paciente deba desplazarse para recibir atención.

En tratamiento

81

por ciento de personas con VIH en el país está en tratamiento. El 63 por ciento se atiende en el sistema público de salud.

Según el género

2,6

varones por cada mujer son portadores del VIH en la provincia, según los casos registrados en lo que va del año.

Sin protección



Según el informe que difundió la Secretaría de Salud de la Nación con las estadísticas de los últimos años en la Argentina, el 96 por ciento de las mujeres y el 99 por ciento de los varones notificados con diagnóstico de VIH entre 2016 y 2018 se infectaron durante relaciones sexuales sin protección.

Mortalidad

320

niños y adolescentes murieron diariamente en el mundo, durante el 2018, a causa del sida, según reveló UNICEF.



Conmemoración



El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora el 1 de diciembre de cada año, y se dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH/sida causada por la extensión de la infección del VIH. Se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988, fecha elegida por cuestiones de impacto mediático.

Marginalidad

54

por ciento solamente de los menores de 14 años con VIH (unos 790.000), en el mundo, tiene acceso al tratamiento.

Transmisión vertical

82

por ciento creció a nivel mundial la cantidad de madres que reciben tratamiento para no transmitir el virus a sus bebés.

Refuerzo. Durante los operativos territoriales que realiza el Gobierno por toda la provincia también se realizan los testeos gratis de sida.

Victoria Saín, a cargo del Programa Provincial de Sida dijo que desde hace cuatro años no se registran casos de VIH positivos por transmisión vertical y lo consideró uno de los grandes logros obtenidos hasta el momento. "Desde el 2015 no se diagnosticaron casos por esta vía de transmisión. Creo que esto se debe fundamentalmente al intenso trabajo que se realiza en el marco de la atención primaria de la salud, con los controles obligatorios a los que se deben someter las embarazadas. También hay que destacar la toma de conciencia de estas mujeres que cumplen con todos los controles y, en caso de que se le diagnostica la presencia del virus, de cumplir con el tratamiento a tiempo y como corresponde. Es un gran logro", sostuvo la especialista.



De todos modos, Saín se mostró preocupada por los aún aspectos negativos sobre esta problemática. Sobre todo a la cantidad de casos registrados en los dos últimos años que superan la media anual de 100 y a la principal vía de transmisión del VIH. Dijo que en el 2018 se diagnosticaron 113 casos, mientras que en lo que va del 2019 fueron 109. Al respecto dijo que no se ha logrado determinar si esta alta prevalencia se debe a la falta de compromiso de la población en tomar las medidas preventivas necesarias o a que más personas se realizan los controles.



También agregó que lo más preocupante es que la sexual es la principal vía de transmisión del virus y por la falta de cuidados. "Hay tres vías de transmisión, la sexual, la sanguínea y la vertical. Pero del total de casos diagnosticados, el 98% es por transmisión sexual. Y el 100% de estos casos es por la falta de uso de preservativo. Esto es lo que más alarma, porque se trata del método preventivo más seguro, de fácil acceso y gratis", dijo. (Ver a parte).



Otra de las tendencias negativas que se registra en la provincia, al menos en los últimos tres años, es que se amplió el margen de edad de la incidencia. Dijo que la edad promedio de los pacientes es de 32 años en varones y de 33 años en mujeres. Y que hasta hace tres años se diagnosticaban casos en personas mayores de 20 y menores de 50. Pero que desde entonces se detecta la presencia del virus en chicos de 16 y 17 años y en adultos mayores de 65 y 66. En ambas franjas etarias se detectaron un par de casos y por transmisión sexual, con mayor prevalencia en los varones. "Hay que entender que el VIH se transmite principalmente por vía sexual y si tenés sexo sin usar preservativo y sin saber si la otra persona tiene el virus, se corre un alto riesgo de infectarse. Si no se mantienen estos cuidados, al menos se debe consultar al médico de inmediato para un diagnóstico y tratamiento precoz en caso de ser necesario", sostuvo la licenciada Saín.