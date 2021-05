A medida que la pandemia de coronavirus avanza en todo el mundo, muchas cosas se fueron perfeccionando para reforzar la lucha. Una de ellas es la cantidad de pruebas o test que se pueden realizar para detectar la presencia del virus. En este contexto, desde el ministerio de Salud de San Juan comentaron que en la provincia se comenzó a usar un nuevo hisopado que es menos molesto. Se llama hisopado nasal y con él se permite tomar la muestra de la primera parte de la fosa nasal, sin la necesidad de llegar hasta la faringe del paciente.

En San Juan, durante casi todo el 2020 sólo se realizaban las PCR. Se trata de un hisopado (que sigue siendo el más certero) que sirve para diagnosticar covid-19. Ellas detectan la presencia de una infección activa en el momento de realizarse la prueba, y el resultado se conoce generalmente entre 24 y 48 horas después de tomar la muestra. Casi a fines del año pasado se incluyó el test de antígeno: otro hisopado de diagnóstico. A diferencia de la PCR, permite obtener resultados a los pocos minutos y no se necesita de un laboratorio para su análisis. Estos hisopados son nasofaríngeos, es decir se toma una muestra de la parte superior de la nariz y la garganta, cosa que lo hace tan molesto que produce que algunas personas sientan ardor, dolor o hasta estornuden mientras les hacen la prueba. Esto, dicen que ahora será menos frecuente, gracias al nuevo hisopado.

Antígenos. Al ser una muestra de antígenos, permite obtener el resultado a los pocos minutos. El hisopo es un poco más corto que el del actual test nasofaríngeo.

Raúl Vallejo, jefe de Laboratorio de la cartera, comentó que luego de ser probados en San Juan estos test nasales fueron adquiridos y distribuidos. En este sentido, Claudia Noriega, a cargo del centro de hisopados del Aldo Cantoni y otros de Capital, e Ivana Garzón, jefa de la Zona Sanitaria 5, que incluye Pocito, Rawson y Sarmiento, dijeron que los hisopados nasales comenzaron a ser usados, que la técnica para recoger la muestra es más o menos similar a la de los demás hisopados y que son muy bien aceptados por los pacientes.

Al hablar de las ventajas de este hisopado, Vallejo dijo que son "ideales para diagnosticar a los niños", cosa que antes no se hacía, por lo invasivo y molestos que son los otros test. "Antes, a los niños no les hacíamos PCR o antígenos, salvo en casos excepcionales, porque es una prueba muy invasiva. Ahora este hisopado nos permite controlar a los más chicos", dijo y comentó que no se usan en todas las personas que asisten a los centros de salud, sino que los priorizan para menores de edad, personas que tienen tabique desviado o lastimado. "Al igual que los demás test de antígenos, el nasal tiene un 92% de sensibilidad y un 90% de especificidad. Son test muy efectivos", concluyó Vallejo.





Quedan sólo 24 camas UTI en San Juan

Según el parte de ayer emitido por el Ministerio de Salud Pública, suman 24 las Unidades de Terapia Intensiva sin ocupar, tanto en el sector privado como en el público de la salud, lo que refleja el estado de saturación que tiene el sistema debido al incremento de casos positivos de covid. Ayer confirmaron otros 660 personas con covid y 8 decesos, una cifra muy alta para un fin de semana, cuando se realizan menos testeos. Además se informó que hasta ayer habían 312 pacientes internados en las áreas de covid de los hospitales y clínicas privadas. De ese total, 141 permanecen internados en el área crítica, hay 68 pacientes con asistencia respiratoria mecánica y hay una embarazada.

Darán talleres para las embarazadas

Con el objetivo de cuidar y atender de la manera más cercana posible a todas las embarazadas, se realizó recientemente en el CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) Humberto Mira la presentación de la iniciativa Preparación Integral para la Maternidad (PIM) en modalidad semipresencial. De esta forma, las mamás podrán acceder a talleres presenciales y virtuales por grupo de Whatsapp, de manera intercalada todos los meses. El CAPS, a cargo de la Laura Uliarte, está ubicado en Villa Obrera, Chimbas. Los talleres fueron cambiando de modalidad para adaptarse a la pandemia, retomando la forma presencial paulatinamente por la necesidad de atender situaciones particulares de las embarazadas.