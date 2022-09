El lunes, San Juan se vio conmocionada por el caso de una adolescente que se quitó la vida en el Centro Cívico. Este tema hizo que cientos de sanjuaninos se quejaran a través de las redes sociales porque son afiliados a la Obra Social Provincia y no tienen cobertura psicológica. En este contexto, desde el Colegio de Psicólogos de San Juan contaron que esta realidad se vive desde diciembre del año pasado, cuando la institución rompió el convenio que tenía con la OSP y que beneficiaba a unos 1.300 pacientes.



"Queremos cobertura de la OSP"; "Se puso en evidencia que parte de la ayuda profesional que necesitan las personas con depresión viene de la mano de un psicólogo, y actualmente, la Obra Social Provincia no cubre la atención psicológica"; y "en medio de la conmoción -tras el suicidio de la adolescente en el Cívico- el Ministerio de Salud habla de prevención, sin embargo, los psicólogos no reciben la OSP y en los hospitales hay que esperar meses por un turno", fueron algunos de los mensajes que se viralizaron en las redes sociales. Es que desde el 3 de diciembre del año pasado el Colegio de Psicólogos no tiene convenio con la OSP.



"Luego de una larga lucha, en la que reclamábamos débitos innecesarios, pago tardío de las prestaciones y que no querían aumentar el valor de las prestaciones, le dimos de baja al convenio. Actualmente hay un grupo de psicólogos que reciben la OSP pero de manera particular", dijo Gema Galván, presidenta de la institución que nuclea a estos profesionales y contó que hasta diciembre, unos 100 psicólogos del colegio atendían a afiliados de la OSP. Ante esto, las autoridades de la OSP y del Ministerio de Salud no respondieron a este medio, pero desde Prensa de la obra social dijeron que tienen un padrón de prestadores con sólo 19 psicólogos.



La ruptura de este convenio significa un gran problema, sobre todo económico, para algunos afiliados. Es que en promedio una sesión cuesta $2.000 y lo recomendable es hacer una por semana, lo que significaría un gasto de $8.000 por persona al mes. "Desde que se rompió el convenio no hubo intentos -de parte de la OSP- de componer la situación y frente a la problemática de los suicidios tampoco nos volvieron a convocar. Sabemos que hay algunos pacientes que piden después el reintegro, para poder seguir con el mismo especialista que ya estaban atendiéndose antes que se rompiera el convenio. Es que muchos no quieren cambiar de profesional y además hay otra realidad: tanto a nivel privado como público hay una alta demanda y los consultorios están colapsados", concluyó Galván.

LAS LÍNEAS DE AYUDA

Tras el doloroso caso de una adolescente que se quitó la vida en el Centro Cívico, poniendo en relieve una problemática profunda que afecta a varios jóvenes por factores multicausales e incluso pospandemia, Salud Pública hizo una fuerte difusión de las líneas telefónicas disponibles para pedir ayuda ante una señal de alarma (ver imágenes). Son las líneas de emergencias 911 y 107, así como el fijo para consultas 4305538, y la línea gratuita 0800-999-0091, que atiende las 24 horas. Según fuentes policiales, el lunes pasado ingresaron a urgencias del Hospital Rawson otros cuatro jóvenes por intento de suicidio, entre ellos una nena de 12 años.

Una reunión para definir otra reunión

El encuentro. Durante la mañana de ayer autoridades de diferentes instituciones públicas y privadas se reunieron en el Anexo de la Legislatura para tratar la problemática.



En el anexo de la Legislatura y convocados por el Ministerio de Educación, referentes de diferentes instituciones se reunieron ayer para analizar la situación que se vive en la provincia en relación a los suicidios y acordar acciones inmediatas. Este encuentro tuvo el objetivo de proponer líneas de acción, pero finalmente sólo se acordó volver a reunirse. Participaron autoridades del Ministerio de Educación, Secretaría de Deportes, Dirección de la Niñez, Poder Judicial, universidades, la Pastoral Social, el Colegio de Psicólogos, Fonoaudiólogos y Psicopedagogos, entre otros; mientras que uno de los grandes ausentes fue el Ministerio de Salud.



Durante el encuentro los referentes hablaron sobre el trabajo que cada institución hace para contener a los niños y jóvenes y se deslizaron algunas ideas para trabajar en conjunto. Sin embargo, sólo se definió reunirse el 27 de septiembre para que cada grupo presente sus ideas y luego en octubre, definan cómo seguir. "Es una reunión muy positiva para que todos trabajemos en conjunto, bajo las mismas ideas. Si no, hay muchas intervenciones aisladas", dijo Laura Platero, directora de Gabinete del Ministerio de Educación, mientras que los referentes de los psicólogos, fonoaudiólogos y psicopedagogos dijeron que para ellos la reunión era fundamental, pero lamentaban que no hubieran definido acciones concretas y urgentes.



"Me parece importante que nos convoquen a todos, para que unamos las acciones que ya se están haciendo. Hay que comprometernos porque esto nos interpeló la vida a todos. Coincidimos que también que hay fortalecer a los adultos, pero tenemos que actuar de inmediato porque el tiempo nos corre", dijo Yanina Giménez, vicepresidenta del Colegio de Psicopedagogos. Mientras que Gema Galván, en representación de los psicólogos, dijo: "Tenemos que salir del '¿qué vamos a hacer?', y tenemos que actuar ya para buscar una solución. Hay que dejar de actuar con el diario del día después".







Celebrarán misa para rezar por los jóvenes

En San Martín. En la previa de la Peregrinación de Jóvenes, un grupo de chicos hizo una representación sobre lo difícil que puede ser la vida, pero que se puede remontar.



La Pastoral de Juventud de la iglesia católica local no permaneció ajena a la preocupante situación por la cantidad de suicidios de niños, adolescentes y jóvenes. Es por este motivo que organizaron una jornada de oración por los jóvenes que incluirá una misa. Será mañana, a las 20.



"Esta propuesta surgió de los jóvenes que pertenecen a los diferentes movimientos de la Iglesia y que también fueron muy golpeados por las noticias de suicidios en estos últimos días. Propusieron esta actividad para ofrecer contención a todos los chicos que no está bien", dijo el padre José Cardozo, al frente de la Pastoral de Juventud.



El sacerdote también agregó que se aprovechará la ocasión para instar a los chicos a hablar de lo que les pasa, y si no se animan a hablar, que lo escriban, y si no pueden escribir que lo teatralicen, pero que no sigan ocultando su estado y su necesidad de ayuda. Este tema fue el que trataron también los jóvenes durante la peregrinación a Ceferino Namuncurá que se realizó a principios de mes.



La Iglesia Catedral también se sumo a la oración por los jóvenes con la intención de "brindar un espacio de contención para los chicos que sufren", dijo el padre Andrés Riveros.



La oración por lo jóvenes se realizará mañana a partir de las 20 en la Catedral, donde también se celebrará la misa. Posteriormente se hará una procesión por alrededor de la Plaza 25 con Adoración Eucarística donde nuevamente se rezará por todos los chicos que atraviesan por una situación problemática.