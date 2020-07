Con la pandemia obligando a cumplir protocolos que provocan, entre otras cosas, que tengan bastantes menos pacientes que antes, los kinesiólogos enarbolaron un reclamo que apunta fundamentalmente a que la OSP (Obra Social Provincia) les mejore el pago por sus prestaciones. En este marco, desde la entidad le anticiparon a este diario que a partir de agosto regirán nuevos valores, con un aumento para los kinesiólogos, aunque no detallaron de cuánto será esa suba. Igual, hasta el momento ese anuncio no logra desactivar el plan de protesta de los profesionales que crearon recientemente el grupo Kinesiólogos Unidos de San Juan, y que decidieron marchar pasado mañana hasta la plaza 25 de Mayo y el Centro Cívico.

"Buscamos ser escuchados y hacer conocer nuestra realidad, esperamos ver la respuesta del Gobierno para ir determinando lo que vamos a hacer con todas las obras sociales y con la OSP y esto podría significar el corte de prestaciones", dijo Luis Martínez, kinesiólogo al frente de Kinesiólogos Unidos de San Juan.

La movilización del viernes 31 será en autos, acorde a los tiempos de pandemia, y a las 12 del mediodía se entregará un petitorio en el Centro Cívico a las autoridades provinciales de Salud, dijo Martínez.

Actualmente la OSP destina un monto fijo que luego se distribuye entre todas las sesiones que realizan los kinesiólogos de San Juan en un mes. Según las cifras que esgrimen los profesionales detrás de la protesta, en 2019 el monto fijo fue de 800 mil pesos que se distribuyeron entre 13.500 sesiones por mes, lo que da un valor de $60 por sesión. Este año y a partir de junio, la OSP anunció un incremento a $82 por sesión, cifra que puso al sector con los tapones de punta, ya que, según los propios kinesiólogos, una sesión suya o la de un fisioterapeuta vale "menos que un kilo de harina".

El reclamo en la movilización del viernes será entonces pasar de los $82 a $250 por parte de la OSP, más $150 de coseguro. "Es por eso que pedimos que se nos pague por prestación, que no tengamos que dividir ningún dinero, que la obra social pague la práctica", dijo Martínez.

Al mismo tiempo, consultado por DIARIO DE CUYO, el director de la OSP, Daniel Gimeno, admitió que "tenemos que actualizar lo valores. Pero también hay que reconocer que ya hemos dado un 32% de suba a los kinesiólogos durante este año, cuando la inflación fue del 13%, y en los dos meses que no hubo prestaciones la obra social mantuvo el monto fijo: eso demuestra nuestro interés en actualizar los valores". A modo de anuncio, Gimeno dijo que "esta misma semana estamos cerrando nuevos incrementos escalonados de acá a fin de año, que va a ser la actualización de mayor incremento que tengan, ya que aceptamos que los valores del monto fijo están atrasados".

Según explicó el funcionario, esa actualización vendrá de la mano de auditorías compartidas con el Colegio Fisiokinésico "para maximizar el valor para cada kinesiólogo que realmente realizó la prestación". No descartó que implementen un Posnet para el plástico de la obra social. "Nosotros tenemos acuerdo con el Colegio. El profesional que no esté de acuerdo con los valores de la OSP, nadie lo obliga a ser prestador", dijo Gimeno.

El tercer actor en cuestión es precisamente el Colegio Fisiokinésico de San Juan, que no participará del reclamo del grupo de kinesiólogos este viernes. Laura Orellano, titular del Colegio, dijo que "como institución nos vamos a mantener al margen de la protesta. Entendemos lo que están reclamando, pero como institución no podemos participar en eso, además no nos han pedido ayuda".





>> FRENTE A FRENTE

LUIS MARTÍNEZ - Kinesiólogos Unidos

"También pedimos que Salud incorpore más profesionales. De los 600 kinesiólogos activos, sólo hay 160 en todo el sistema de salud estatal. Es irrisorio en el marco de pandemia y donde en una situación crítica, es el kinesiólogo el que hace las maniobras respiratorias para que el paciente de Covid saque aire de los pulmones".

DANIEL GIMENO - Director de la OSP

"El Colegio Fisiokinésico es la institución que más incremento recibió: 32% en lo que va del año, cuando la OSP tuvo un crecimiento de sus fondos sólo del 5,5% y la inflación fue 13%. El monto fijo es un valor que supera el millón de pesos y que se reparte en la totalidad de las sesiones de kinesiología que se realizan en un mes".

Más planteos

Además del aumento en el pago de la OSP a sus profesionales, el recientemente conformado grupo de kinesiólogos reclamará que Salud Pública incorpore más trabajadores de su área, además de fisioterapeutas. Por otro lado, pedirán también por la habilitación de consultorios ambulatorios de kinesiología en toda la provincia, con sus respectivos protocolos de seguridad.

La situación que denuncia este grupo de kinesiólogos sanjuaninos se replica en otras partes del país. De hecho y también bajo el nombre de "Kinesiólogos Unidos", hace poco comenzaron a movilizarse en Córdoba, Mar del Plata, Cariló, Villa Gesell y Pinamar.

En San Juan, la movilización del viernes está prevista a las 11 horas frente a la plaza 25 de Mayo y a las 12 frente al Centro Cívico, con la entrega de un petitorio a las autoridades sanitarias de la provincia.