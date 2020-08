Luego de informar que San Juan tiene el primer fallecido por coronavirus, desde el Ministerio de Salud explicaron cómo es el manejo de cadáveres de personas fallecidas por Covid-19. Esto, a pesar de que no existe evidencia sólida hasta la fecha de riesgo de infección a partir de cadáveres de personas que hubieran contraído el virus. Según lo que informaron, no habrá chance de que las familias puedan despedirse de las personas, pues morirán en aislamiento y los cadáveres irán del hospital directamente al cementerio o a un crematorio, en Mendoza.

Si un paciente muere por coronavirus, el protocolo prevé que el cadáver sea vestido por un equipo que use medidas de protección especiales y, colocado en una bolsa mortuoria que cumple ciertas exigencias técnicas. Posteriormente, a cajón cerrado, será trasladado del hospital al cementerio e inmediatamente sepultado. Algunas familias podrán disponer de la cremación, puesto que los estudios indican que las cenizas no contagian. Por otro lado, dijeron que, salvo alguna excepción muy puntual, no habrá autopsias para los fallecidos por coronavirus, por ende, esos cadáveres no ocuparán lugar en la morgue.

En cuanto al traslado del cadáver, el procedimiento prevé que el coche fúnebre deba cumplir condiciones como por ejemplo tener una cabina del conductor y un compartimiento de carga de cadáveres separados y aislados. También, deberá poseer piso, paredes y techos liso, no poroso, no absorbente, ni con fisuras para que se pueda limpiar y desinfectar con facilidad. Además, el protocolo dice que el furgón también debe tener una plataforma en material higiénico sanitario que permita el fácil desplazamiento del cadáver en el compartimiento; un sistema de anclaje que sujete el cadáver e impida su movimiento durante el traslado; un compartimiento de carga con iluminación suficiente para el desarrollo de la actividad y un kit antiderrame en caso de que ocurra uno a causa del traslado inicial de cadáveres.

Por otra parte, el protocolo dice que luego de la entrega del cuerpo, se debe realizar inmediatamente el procedimiento de desinfección del vehículo y los elementos empleados para el traslado. Y que el personal autorizado por parte del cementerio para la cremación o inhumación, deberá contar con las medidas adicionales de seguridad y salud establecidas.