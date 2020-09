Fe. La postal fue inusual pero sirvió para atraer a los fieles que transitaban ayer por la vereda de la Iglesia Catedral. Fueron a pedir el fin de la pandemia.

Apostada en el frente de la Iglesia Catedral, la imagen de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás llamó la atención de las miles de personas que pasan a diario por el lugar. La imagen de la Virgen estuvo allí ayer para celebrar su día más cerca de los fieles. Se trata de la nueva modalidad adoptada por la pandemia para darle mayor visibilidad a la Virgen en su día debido a que por primera vez en 37 años, no pueden celebrarse las tradicionales fiestas en su honor.

La pandemia cambió las costumbres religiosas y si bien San Juan puede celebrar misas pero con una capacidad reducida en templos, no se pueden realizar celebraciones masivas, es por eso que ayer en la misa matutina oficiada por el padre Ricardo Doña, se decidió sacar a la Virgen afuera, para que los fieles que transitan a diario por calle Mendoza, recibieran su bendición. "No queríamos que la Virgen pasara desapercibido su día, la intención fue que esté cerca de la gente que hoy en día requiere de su bendición", manifestaron fuentes de la Catedral.

Y así fue. Porque la postal llamó la atención e hizo que muchas personas que pasaban por la Plaza 25 se tomaran unos minutos para rezarle una oración a la Virgen. Fue el caso de las hermanas Alejandra y Marcela Videla, que si bien ellas viven en el centro y cada vez que pasan por allí se detienen a rezar en la Catedral, ayer se encontraron con la Virgen afuera del templo. "Es una linda sorpresa", dijo Marcela.

También se recibieron intenciones de los fieles para la misa vespertina de las 19 horas y entre los pedidos, la mayoría se inclinó en pedir por salud. "Estamos en pandemia y la Virgen nos tiene que ayudar para que esto pase pronto", comentó Alejandra Videla. "Mi pedido es que esto pase pronto y que el año que viene me permita viajar a San Nicolás, era mi intención de poder hacerlo este año pero la pandemia me cambió los planes", expresó Ricardo Ferreyra un joven empleado del Juzgado de Familia quien justamente ayer, en el día de la advocación de la Virgen, celebraba su cumpleaños. "Siempre fui muy devoto a la Virgen y me puse como sueño ir al Santuario en San Nicolás cuando yo tuviera mi propio trabajo, el año pasado comencé a trabajar y este año que podría haber ido pasó todo esto", comentó.

>> El pedido de fieles

MARCELA VIDELA - Empleada

"Siempre le pido mucho a la Virgen de San Nicolás, de Fátima y de la Medalla. Vivo cerca de la Catedral y si bien pensaba entrar a rezar ahora me encontré con la linda sorpresa de que la Virgen esté afuera para que todos la vean".

RICARDO FERREYRA - Empleado

"Mi mamá le pidió mucho a la Virgen durante su embarazo y dio la casualidad que yo nací justo para su día. Así que siempre para mi cumpleaños me acerco a rezarle y ahora más que nunca a pedirle para que esta pandemia pase pronto".

ALEJANDRA VIDELA - Empleada

"En mi caso yo trabajaba en el Campanil y se extraña mucho no poder hacerlo, por eso le pedimos a la Virgen en su día que nos proteja, que esto pase pronto y que podamos retomar nuestras vidas, esperemos que sea así".