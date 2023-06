La velocidad de internet es un indicador clave sobre la calidad del servicio que se brinda en un determinado lugar. En San Juan, hasta hace un año, este servicio "estaba mal" y muy abajo en los rankings nacionales que miden la velocidad de carga y descarga a través de la red. Ahora, y gracias a inversiones estatales y privadas, se dio un gran salto. Es que en el último año, San Juan escaló 15 puestos en el ranking de provincias con mayor velocidad de Internet. "Esto fue un desafío, pero aún queda mucho por hacer. Queremos llegar con un excelente servicio a toda la provincia", dijo Gustavo García, presidente de la empresa estatal San Juan Innova y comentó que la provincia se encuentra en el puesto 4 del ranking del país, según la Cía Ookla, empresa que almacena y procesa 18 millones de datos diarios a nivel mundial a través de su página Speedtest.net.

Contar con una buena velocidad de Internet se convirtió en una prioridad en los hogares de todo el mundo para cuestiones educativas, laborales o de entretenimiento. "En muchos rankings San Juan siempre aparecía en las últimas posiciones. Y cuando se miraba eso, era lógico porque las redes a través de las cuales se brindaba los servicios de internet eran viejas y estaban muy limitadas. Es que la tecnología que había no permitía que se pudiera mejorar. Se entregaba internet por cable de cobre y había muy poca fibra óptica, que también es un cableado pero permite llegar más lejos y más rápido", dijo García al explicar cómo San Juan pasó a tener un buen servicio en este último tiempo. Sumado a eso, no había más que dos empresas que ofrecieran el servicio de internet para los domicilios, pues otras no querían instalarse, por las limitaciones existentes.

Teniendo en cuenta esta realidad, que dejaba muy atrás a San Juan en relación a otras provincias y a otros países, se tomó la decisión de empezar a invertir en nueva tecnología, para que se pudiera brindar un mejor servicio y para atraer a nuevas empresas y diversificar la oferta.

"Lo mejor para acceder a una buena velocidad es la fibra óptica. Esto asegura un buen servicio y ancho de banda. Entonces empezamos a intervenir y cambiar las redes y a instalar fibra en distintos lugares. A la vez, se logró que grandes prestadores de internet también hicieran inversiones para que ingresara más servicio que el que llegaba a San Juan y las empresas más pequeñas, las locales, empezaron a tirar fibra óptica a los departamentos y así se empezó a ampliar la red", dijo el funcionario y comentó que de esta manera en San Juan hoy hay más de 30 empresas que ofrecen internet con una buena velocidad y con precios más accesibles. "Hoy la construcción de fibra es un boom, y esto llevó a que los servicios comenzaran a mejorar, pero debemos seguir haciéndolo, pues se estima que el 60% de los hogares sanjuaninos está cubierto con fibra óptica", dijo.

El ranking, a través del cual San Juan Innova muestra el avance de la provincia, mide la velocidad de subida y de descarga de internet y que a la vez contabiliza la latencia, que es el retraso en la comunicación. Según esta información, San Juan se destaca por ser la única provincia que en un año, dio 2 saltos. Uno de ellos es tener el mayor crecimiento, logrando escalar de la posición 19 a la 4; el otro, es que también registró la latencia más baja de todas las provincias, con 4 milisegundos.

Según Speedtest.net, San Juan pasó de tener 9,68 vmegabits por segundo (Mbps) a tener 46,25 Mbps para la subida de contenido; mientras que para la descarga la velocidad pasó de 16,71 Mbps a 47,24Mbps. De esta manera San Juan se ubicó por debajo de CABA, Buenos Aires y Córdoba (del primero al tercero), provincias que hace un año también encabezaban el ranking, y desplazó a La Rioja, que quedó novena.