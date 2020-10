San Juan atraviesa un momento adverso en la lucha contra la pandemia. En medio de una escalada de casos que por ahora no tiene pico, con circulación viral comunitaria, más de 2.500 casos y un centenar de internados, la Asociación de Terapia Intensiva San Juan (ATISJ) reveló que actualmente trabajan con bajas que rozan el 20% del total de especialistas en la provincia. El motivo, los pedidos de licencia Covid por pertenecer a grupos de riesgo, por lo tanto ese personal no tiene previsto volver en el corto plazo. Sin embargo, desde la ATISJ aseguraron que las guardias están garantizadas, pese al agotamiento del personal que no ha podido descansar desde marzo.

En cuanto a la situación sanitaria, Salud Pública reportó ayer dos muertes y 200 nuevos casos, que elevan el total a 2.562 positivos. Los decesos corresponden a una mujer de 84 años y un hombre de 83 años, por lo que los fallecidos por Covid ahora son 76. Por su parte, hay 1.917 personas con procesos infecciosos en curso y 103 internados, de los cuales 32 están en terapia intensiva.

"Hasta hace dos o tres meses, los terapistas éramos 52; pero algunos se han ido por licencias Covid, al pertenecer a grupos de riesgo debido a que son mayores de 45 años con comorbilidades, ya sea hipertensos o diabéticos. Actualmente somos 43 ó 45 terapistas trabajando", indicó Patricia Díaz, presidenta de ATISJ.

De todos modos, Díaz llevó tranquilidad al afirmar que las guardias pueden cubrirse por ahora con normalidad, con asistencia de otros especialistas. "Las guardias en terapia están cubiertas, tenemos la ayuda de los cardiólogos, que es la especialidad más afín a la nuestra. En realidad son quienes nos han ayudado desde el principio y entre todos nos vamos dando vuelta y cubriendo todas las terapias, tanto las Covid como las no Covid", explicó en Estación Claridad.

Díaz aseguró que desde el brote en Caucete, las áreas críticas empezaron a trabajar con mucha más intensidad y que algunos días alcanzaron a tener 90 a 95% de ocupación de camas; a la vez que no descartó que si aumentan los casos puede haber colapso del sistema, como ya sucedió en diferentes partes del mundo.

"Permanecemos bajos en la proporción de pacientes críticos con respecto a los contagios, pero estamos en ascenso de la curva y siempre preocupa lo que pueda venir. Se ha ido ampliando la cantidad de camas pero si esto sigue en aumento por supuesto que puede colapsar el sistema", indicó. Y aseguró que hay una estrategia ante la posibilidad de tener recursos materiales pero no humanos. "El plan de contingencia establece que quede un solo terapista, con asistencia de otros médicos", informó Díaz.



>> DESDE ADENTRO

Recurso escaso

Los poco más de 40 terapistas activos están haciendo guardias en una decena de terapias intensivas, que son las que tiene San Juan. Sucede que de ellos, el 40% trabaja como mínimo en tres instituciones diferentes, por lo que al salir de un trabajo suelen pasar al otro. Se trata de un recurso humano especializado tan escaso como necesario.

Camas de TI

De acuerdo a Salud Pública, San Juan tiene 42 camas en área crítica Covid que depende del área. El desglose establece que la principal es la del hospital Rawson, con 24 camas, seguido por el CEMEC (el exhospital Español), con 12; en tanto que el Marcial Quiroga aporta 6 más. Estas son las plazas que dependen del Ministerio.

De 21 días

Según la Asociación de Terapia Intensiva San Juan, el promedio de permanencia de una persona en área crítica es de 21 días. Esto para un paciente con ventilación mecánica y falla orgánica múltiple. A su vez, desde la ATISJ aseguraron que los especialistas están agotados, pero que por ahora pueden afrontar la situación.