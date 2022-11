Siempre se dice que en los momentos críticos afloran las ideas originales para salir a flote. Y en una escuela de Calingasta hicieron honor a este principio. Es la Jorge Newbery, en Villa Calingasta, donde hacen sus propias figuritas del Mundial Qatar 2022 para aprender de valores. La idea surgió porque la mayoría de los chicos no consigue el álbum oficial porque ningún comerciante lo vende. Los protagonistas son los alumnos de 4to grado, que vendieron desde maicenitas hasta bizcochuelo para juntar plata para hacer una réplica. Imanol fue uno de los afortunados. Un tío lo fue a visitar a Calingasta y de regalo le llevó el álbum y unos paquetes de figuritas.

Cuando lo llevó a la escuela, sus compañeros se entusiasmaron y se lamentaron por no poder tener uno. Fue entonces que Silvana Pizarro, su maestra, les propuso vender cosas dulces en los recreos, juntar plata y tratar de conseguir y comprar un álbum con figuritas. El objetivo de esta idea fue no sólo darles la posibilidad de divertirse completando entre todos este álbum comunitario, sino también que aprendieran a que con esfuerzo propio se concretan metas. Los chicos aceptaron la propuesta, aunque surgió otra superadora de parte de Lorena Cattanio, la mamá de Imanol. ‘Hablé con la maestra de los chicos y le propuse imprimir un álbum para cada uno de los 12 alumnos de 4to, incluido mi hijo para que también formara parte de esto tan lindo. Mi hermana, que vive en la Ciudad, forma parte del grupo de canje de figuritas y ella me contó que a través de una aplicación de puede bajar e imprimir el álbum oficial. Silvana aceptó mi ofrecimiento y con la plata de las ventas que hicieron los chicos compré el papel para imprimir los ejemplares en mi impresora, colaborando con la tinta. Nunca imaginé que con este aporte iban a ser tan felices’, dijo la mujer.

Luego de imprimir las 80 páginas de cada álbum, Lorena también los hizo encuadernar con dinero de su propio bolsillo. Y el miércoles pasado, llevó los ejemplares a la escuela para, junto con la maestra, entregárselos a los chicos. ‘No puedo explicar con palabras la emoción de los chicos cuando cada uno recibió un álbum. Esa fue mi recompensa y el empuje para seguir con la segunda parte de este proyecto’, dijo Lorena.

Ahora, la mamá de Imanol arrancó con la impresión de las más de 600 figuritas que incluye cada álbum, tras conseguir por las redes sociales un link donde se las puede descargar para imprimir.

Contó que la distribución de las mismas no será gratis, a pedido de la maestra que busca seguir educando en valores a los chicos aprovechando la ocasión. ‘A los chicos se les va a vender un paquete de 6 figuritas a tan sólo 10 pesos. La idea es que sigan vivenciando que hay que esforzarse para conseguir los objetivos. Con el dinero de lo recaudado, se les va a hacer una torta con jugo para despedir el año escolar’, cerró Lorena.