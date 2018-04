Sin calefacción. En la Escuela Provincia de La Rioja dicen que sin gas natural no podrán calefaccionar el edificio, ya que no funcionarán las pantallas de gas que hay en cada una de las aulas.

La comunidad educativa de la Escuela Provincia de La Rioja, en Chimbas, está preocupada. El fundamento: arrancaron las clases sin que el edificio contara con el servicio de gas natural y, según les dijeron desde Ecogas, la situación se prolongará por el resto del año. Como consecuencia, los chicos se quedaron sin tomar la copa de leche durante dos semanas. Ahora el Ministerio de Educación da a la escuela gas envasado.



"Hemos solucionado el problema momentáneamente, pero nos preocupa lo que se viene. No sé cómo los niños van a soportar el frío del invierno sin calefacción", dijo Silvia Morito, directora de esta escuela, para referirse a la falta de gas natural.



La mujer agregó que el servicio fue restringido a fines del año pasado y tras una fuga de gas. Dijo que se realizaron los trámites pertinentes para la reposición del mismo, pero que la respuesta no fue muy alentadora. "Según nos comunicaron del Ministerio, desde Ecogas dijeron que la puesta en marcha del servicio puede demorar lo que resta del año, debido a que el personal no da abasto con las instalaciones domiciliarias a causa de los barrios nuevos que se entregaron hace poco. Entendemos que todos tenemos derecho a contar con este servicio, pero nuestra urgencia pasa por el bienestar de los alumnos", sostuvo.



Morito dijo que a esta escuela asisten chicos de muy bajos recursos cuya única comida del día es la copa de leche a la que acceden en clase. Y que muchos de ellos no cuentan con abrigo suficiente para enfrentar el frío. "El Ministerio nos envió dos tubos de gas envasado para que les podamos preparar la leche a los chicos. Pero no se podrán usar para calefaccionar las aulas. Además, para pedir nuevamente gas envasado a las autoridades ministeriales hay que iniciar un expediente y esperar a que se resuelva favorablemente. Esperamos que la situación se resuelva lo antes posible para el bien de los niños", dijo la directora.



También agregó que ya se inició un expediente tanto en el área de Red de Gas y de Infraestructura del Ministerio de Educación para que intervengan ante Ecogas para la reposición del servicio lo antes posible.



Otro problema

El año pasado, la cocina de la Escuela Provincia de La Rioja fue afectada por una plaga de cucarachas que no pudo ser eliminada, pese a las reiteradas fumigaciones. Tras las inspecciones de parte de Ministerio de Educación se determinó que había que remodelar toda esta habitación, desde las cañerías hasta el amoblamiento, para terminar de raíz con la invasión de estos insectos. Silvia Morito, directora de esta escuela, dijo que aún no se comenzó con la obra.

La matrícula

500

Es la cantidad de chicos que asisten a la Escuela Provincia de La Rioja, en Chimbas, para cursar los estudios primarios, tanto en el turno mañana como el de la tarde. En el edificio también funciona una escuela pública de nivel Secundario, con cientos de alumnos.