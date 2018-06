El traslado. Hace dos meses se comenzó con el traslado del Servicio de Urgencias del Hospital Rawson al nuevo edificio. Esta dependencia quedó fuera de uso, pero pasará a convertirse en un nuevo hogar para indigentes.





La provincia contará con un nuevo refugio para albergar a personas que viven en la calle. El mismo funcionará en el viejo Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. Armando Sánchez, ministro de Desarrollo Humano, dijo que calcula que en una semana ya estará en funcionamiento. Este refugio se sumará al Hogar Teresa de Calcuta que tiene capacidad para albergar a 23 hombres, y al Aurora y al Eva que tienen capacidad para albergar 10 mujeres cada uno.



Sánchez agregó que aún no está definido qué servicios prestará este nuevo refugio, pero aseguró que tendrá capacidad para albergar a 10 hombres que podrán acceder a merienda, cena y desayuno, y a una cama para descansar. "Un arquitecto está evaluando qué refacciones hay que hacer en el lugar y para determinar si habrá un sector disponible para instalar la cocina. Si no es así, la comida se preparará en el Teresa de Calcuta y se trasladará hasta este lugar", dijo el funcionario.



También agregó que se refaccionarán los sanitarios de este sector del Hospital para que los ocupantes del refugio se bañen, ya que la higiene personal es uno de los requisitos para acceder a este beneficio. "Como es un lugar que funcionó hasta hace poco, está en buen estado y no requiere de grandes refacciones. Calculo que en una semana estará listo para abrir sus puertas. Elegimos este lugar como refugio, ya que está frente a la Terminal donde muchas personas pasan ahí la noche", dijo el ministro.



Claudia Chirino, del grupo "Sí Acompaño", que alimenta a ancianos que viven en la calle, dijo que este nuevo refugio es un servicio que hacía falta para mejorar un poco la calidad de vida de más "abuelos".

Solidaridad. El grupo solidario Sí Acompaño se dedica a llevar comida caliente a los ancianos que viven en la calle, tanto en Capital como en Caucete.

Otro hospedaje



Un grupo encabezado por Vivi Fornés tiene casi todo listo para inaugurar un refugio para que 10 personas en situación de calle puedan dormir en un cuarto digno cada noche, y al menos tomar una sopa instantánea. Funcionará en su propia casa, ubicada en calle Estados Unidos 1330 Sur, Capital, la que está siendo acondicionada para este fin.



Café solidario



Jésica Canto e Iván Flórez pusieron en marcha "Café con Esperanza", una actividad solidaria que consiste en repartir gratis café o té en las salas de espera del Hospital Rawson, durante la noche. Su trabajo contagió a muchas personas. Actualmente son 35 voluntarios los que participan de esta actividad que quieren llevar al Marcial Quiroga.