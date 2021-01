A priori, y a sabiendas de que la pandemia cambia tanto que es imposible reflejarla en una cifra, San Juan en este momento tiene medio vaso lleno y otro medio vacío en cuanto a sus indicadores de riesgo, que son los que debe medir la gestión de Sergio Uñac para decidir si implementa o no restricciones a la circulación de personas en la provincia.



Dicho de otro modo, San Juan hoy por hoy está en una situación óptima en cuanto a la "razón" (en los últimos 14 días los casos crecieron casi nada con respecto a los 14 anteriores); pero, al mismo tiempo, está por encima del máximo recomendado en su "incidencia", es decir, los casos cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas.



Estos indicadores de riesgo son los que recomendó finalmente la Nación vía DNU para que cada provincia tome sus propias medidas. Y es fundamental en el análisis técnico que encararán el gobernador Uñac, su Gabinete y el Comité Covid local a partir del próximo lunes, para decidir si se restringe o no circulación o actividades (ver Nota relacionada).



Las cifras expuestas en esta nota incluyen también el último parte diario emitido anoche por Salud Pública, de modo que consideran los últimos 14 días hasta ayer, más los 14 anteriores.



En las dos semanas que terminaron ayer, hubo un acumulado de 1.630 casos nuevos de Covid en San Juan. Durante las dos semanas precedentes, el total de contagios fue de 1.582. La "razón" recomendada es que no se supere el 20% de crecimiento de casos entre una quincena y otra. O sea que en ese índice, que creció apenas el 3%, la provincia está más que bien.



El problema está en el segundo indicador de riesgo, la "incidencia". La recomendación nacional es restringir la circulación de personas si esa tasa supera los 150 casos cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Y en San Juan ese índice es de 208, tomando como referencia una población total estimada en 781.217 habitantes, cifra oficial del Instituto Geográfico Nacional, que depende del Ministerio de Defensa de la Nación.



Igual, ambos indicadores no dejan de ser una aproximación que deberá ser ajustada. Incluso para los cálculos mencionados hay algunas particularidades. Por ejemplo, como Salud Pública informó el 26 de diciembre el total de casos nuevos de los días 24, 25 y 26, no está discriminado cuántos contagios registraron cada uno de esos días en particular, entonces se hace un promedio que resulta en 58 casos por jornada.



Lo que sí es unívoco, y lo remarcó ayer en conferencia la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, es la necesidad de no bajar la guardia con los cuidados mientras siga avanzando la pandemia.

Esenciales

5,2 por ciento de las personas contagiadas durante todo 2020 en San Juan fueron trabajadores esenciales: 776 en total.

Rawson, al tope

22,4 por ciento de los casos durante 2020 sucedieron en Rawson, que concentró 3.360 de un total provincial de 14.971.

Fallecidos grandes

60 por ciento de las personas fallecidas por Covid en San Juan en todo 2020 tenían al menos 70 años de edad.