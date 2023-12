Ante el avance de la encefalomielitis equina en el país y la falta de vacunas, los propietarios de caballos en la provincia recurren a otra medida para mantener a salvo los animales. Desde las veterinarias locales confirmaron que en la última semana creció la venta de repelentes para equinos en busca de protegerlos de las picaduras de mosquitos, que son los agentes transmisores de este mal. En tanto que desde Senasa dijeron que, por el momento, no hay casos positivos en San Juan.

El pasado 28 de noviembre, la Federación Gaucha Sanjuanina decidió suspender todas las actividades ecuestres que organiza con el fin de prevenir el contagio de la encefalomielitis equina en la provincia. Lo mismo hizo el Jockey Club. A estas medidas se suman las que los propios dueños de los animales llevan a la práctica con el mismo objetivo. En este marco, creció la venta de repelentes para caballos. "Al haber un alerta a nivel nacional por el avance de esta enfermedad, los dueños de los caballos están preocupados por realizar las medidas preventivas que tienen al alcance. La vacunación es la más efectiva, pero como no hay vacunas disponibles aún, optaron por recurrir a los repelentes. Esto hizo que creciera la venta de estos productos. Ahora se vende entre 5 y 10 dosis por día, cuando antes esa cantidad se vendía en más de un mes", dijo Aldo "Pirata" Olivares, veterinario.

El médico agregó que estos clientes también consultan sobre los síntomas de la enfermedad para estar atentos y consultar a tiempo. Los caballos contagiados suelen manifestar fiebre alta, falta de apetito, somnolencia, descoordinación de movimientos y pérdida de control muscular.

Si bien desde Senasa a nivel nacional estimaron que en unas dos semanas habrá unas 350.000 vacunas disponibles (producidas en laboratorios del país), gran parte de ellas estará destinada a las provincias afectadas. Este fue otro factor que incidió en una mayor venta de repelentes en la provincia, en estos últimos días. Así dijo Jesús López, de la Veterinaria Mundo Equino, quien agregó que por día se vende más de 5 productos de este tipo. "Lo recomendable es que le apliquen dos veces al día repelente al animal para mantenerlo protegido. Hay variedad de marcas y de precios, lo importante es que todos son muy efectivos. Además, los clientes también compran insecticidas para fumigar el corral de los caballos y aumentar las medidas de prevención", dijo López.

Por su parte, Pablo Benavídez, veterinario especialista en equinos, dijo que es muy importante la concientización que surgió tras la reaparición de esta enfermedad. Que ahora los propietarios de caballos consultan sobre cómo proteger a los animales. "No sólo consultan sobre el uso de repelentes y compran más productos, sino también sobre las características de esta enfermedad y de cómo acceder a la vacuna. Se ha generado una conciencia masiva que es fundamental para que la encefalomielitis equina no llegue a la provincia o, al menos, que no tenga gran propagación", dijo el especialista.

Hasta ahora, no se registraron casos positivos ni sospechosos de esta enfermedad en San Juan, según lo confirmó Sergio Rossi, director de Senasa Centro Regional Cuyo. Aunque no descartó que la enfermedad llegue a la provincia tanto por la propagación como por la baja inmunidad debido a la falta de vacunación, situación que se dio porque la inmunización contra este mal dejó de ser obligatoria hace unos años y, por lo tanto, son pocos a nivel nacional los animales vacunados. "Los niveles de inmunidad son muy bajos y se van a mantener así hasta que se comience a vacunar a los animales. Es por eso que es muy importante extremar las medidas de prevención para proteger a los animales contra las picaduras de los mosquitos", sostuvo Rossi.

Precios del producto

El mercado ofrece diferentes marcas de repelentes para caballos y por diversos precios. En las veterinarias consultadas para esta nota los valores varían entre $4.000 y $10.000, en distintas presentaciones. En tanto que los insecticidas cuestan entre $3.500 y $5.000.