Encuentro. DIARIO DE CUYO reunió a las 19 candidatas. Durante esta producción de fotos, un clásico de este medio, las chicas se conocieron.

La iluminación del hall de entrada del Teatro del Bicentenario sirvió para hacer más cálido el encuentro. La belleza de las 19 candidatas a Reina Nacional del Sol se mezcló con el glamur del coloso de la cultura. Y el silencio ayudó a que la jornada se viviera sin nervios ni ansiedad. Así se vivió el primer encuentro de las reinas de los departamentos, durante la clásica producción de fotos que realiza desde hace 10 años DIARIO DE CUYO. Esta tradicional reunión se realizó por primera vez en el Teatro del Bicentenario, un lugar que alguna de las chicas había visto sólo desde la vereda.



Entre la sorpresa de descubrir el gigante de la cultura desde adentro y sentirse parte del glamur que el teatro contagia, las 19 candidatas tuvieron su primer encuentro. Estuvo cargado de emociones y dudas. Risas, preguntas de bellezas, consejos de cómo hacer que las pestañas te queden más arqueadas y hasta la clásica pregunta de si tienen novio, fueron parte de las cartas de presentación de cada una de las chicas.

Ilusiones. Las reinas estuvieron atentas a todos los detalles durante el encuentro, que marcó el comienzo de una nueva etapa.



Dentro del teatro fueron como una gran obra de arte. Con mucha naturalidad y aportándole más elegancia al edificio, las candidatas posaron ante las cámaras de DIARIO DE CUYO. La primera foto fue en el hall de ingreso. Con la obra Preludio y Fuga, que recibe a todos los visitantes del teatro, de fondo las chicas empezaron a desparramar belleza. Posteriormente, las enormes escaleras, las lámparas brillantes y el travertino del suelo, del foyer llamaron la atención de la mayoría. Hasta de las personas que las acompañaron. Y ahí se volvieron el centro de atención: los guías de Teatro y hasta algunos turistas que hacían la visita guiada pudieron deleitar su vista con las 19 reinas.

En el hall. Las chicas posaron en el interior del teatro. Las candidatas estuvieron elegantes para la producción.

Nunca antes habían estado juntas. Las únicas charlas que habían tenido anteriormente fueron en un grupo de Whatsapp que armó la Comisión de Reinas. Es por esto, que el encuentro de ayer sirvió para romper el hielo y para que las bellezas sanjuaninas empezaran a conocerse y a tomar afinidad.



Dentro del teatro las chicas casi no hablaron. Obedecieron cada orden del fotógrafo, pero cuando salieron a la plaza del Bicentenario se olvidaron del silencio. Durante este primer encuentro no faltaron las selfies (ver aparte). "A mí me eligieron primera. A medida que fueron seleccionando a las demás reinas las fui saludando y dándoles la bienvenida por Facebook. Me faltó una sola que no usa redes sociales. Era como para que se sintieran acompañadas", dijo Sara Ruiz, la Reina de 9 de Julio.

Solidarias. Las reinas se ayudaron y fueron solidarias con sus compañeras. Se acomodaron la ropa y se prestaron maquillaje.

Las charlas fueron numerosas, al igual que las temáticas. "Cómo haces para tener tan lindos rulos", le dijo una de las chicas a la candidata de Angaco, mientras que otras comentaron que nunca se habían teñido el cabello y que tenían un poco de miedo al cambio que les podían proponer ahora que son Reinas.



Todas demostraron ser coquetas, se maquillaron antes de cada foto y hasta entre ellas se ayudaron a arreglarse la ropa para posar aún más lindas. Y a pesar de que todas dijeron que les encanta estar bien producidas, hubo algunas que admitieron que debían acostumbrarse a estar tanto tiempo con zapatos altos. "El único que me conoce despeinada y vestida poco elegante es el verdulero de mi casa. Nunca me arreglo para hacer las compras", dijo entre risas la candidata de Zonda, Soledad Ramírez. Así, entre charlas y el silencia del teatro las chicas hicieron su presentación ante el DIARIO DE CUYO y empezaron a recorrer el camino a la corona.