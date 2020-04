Durante esta semana, medios de comunicación nacionales e internacionales compartieron una investigación que se está realizando en Francia que indica que la nicotina tendría un efecto protector contra el coronavirus. En este contexto, desde el Programa Provincial de Tabaquismo mostraron su enojo ante esta información y dijeron que eso es falso y que puede generar confusión en los fumadores. "Queremos desmentir esa información. Esto genera la idea de que fumar protege contra esta pandemia y eso no es real", dijo Helia Pereyra, a cargo del programa.

"Estudian en Francia si la nicotina protege contra el coronavirus". Este fue el titular que muchos medios del mundo reiteraron en sus portadas. Según ese estudio hay diferentes ensayos que constatan que la proporción de fumadores entre los enfermos de Covid-19 que hay en el mundo es mínima. Y que ante este panorama los investigadores creen que la nicotina podría tener un efecto protector, pues está la posibilidad de que pueda frenar el avance del virus al evitar que penetre en las células.

Ante esta información Pereyra no pudo disimular su enojo, salió con los tapones de punta y dijo que esa información no es real. "El autor de ese artículo internacional tiene cierto contacto con las tabacaleras y se cree que hay otros intereses de por medio", dijo la profesional y resaltó que en Argentina desde principios de abril el tabaquismo es un factor de riesgo ante la pandemia. "El tabaquismo disminuye la capacidad pulmonar; y el virus ataca principalmente las vías respiratorias. Los pacientes fumadores tienen más riesgo, aunque no tengan otras enfermedades. Tienen más posibilidades de empeorar y por eso se incluyó el tabaquismo como factor de riesgo en la ficha epidemiológica", explicó Pereyra.

Dando más detalles contra el estudio francés, la profesional sanjuanina dijo que "este estudio, además, no fue sometido a referato y no refiere la aprobación de ningún comité de ética. Es un paper -artículo de opinión- que no contiene la investigación original y no fue incluido en ninguna revista científica".

Por otro lado, la funcionaria reiteró que en este momento, donde hay mucha ausencia de evidencia de beneficio del tabaquismo, no se puede recomendar el uso de nicotina de manera terapéutica y mucho menos para prevenir o para tratar el Covid-19.

Otros fumadores

Desde Salud dijeron que el uso de sistemas electrónicos de administración de nicotina (conocidos como cigarrillos electrónicos o vapeadores) exponen a los usuarios a partículas y a tóxicos, que generan alteraciones en los mecanismos de defensa respiratoria similares a las producidas por el tabaco combustible.