Una matanza. Los vecinos mostraron algunos de los perros que encontraron ayer en la mañana muertos. Otros ya fueron enterrados. Hasta ayer al menos 30 animales habían muerto.



Los vecinos de calle 15, entre Aberastain y Mendoza, en Pocito están enojados, tristes y a la vez alarmados. Es que al menos 30 animales aparecieron muertos, supuestamente envenenados, en un lapso de 3 días. La gente de la zona dijo que tiene miedo, porque aparecieron muertas hasta aves y temen que el veneno usado sea perjudicial para los niños que viven en el vecindario. Este caso, fue denunciado por los vecinos en la Comisaría 17ma del departamento. Ayer personal de Criminalística llegó al lugar para sacar, junto a una veterinaria que las mismas personas del lugar pagaron, restos de uno de los perros muertos para verificar qué veneno se utilizó para esta matanza. Según los vecinos de la zona, de los 30 animales muertos 12 son perros y 18, aves.

Oscar Suárez no salía ayer de su asombro. Es que, luego de dos días de búsqueda y ya sin tener esperanzas encontró su tercer perro muerto, en una finca lindera a su casa. "Dos de mis tres perros aparecieron muertos en mi casa. Al tercero no lo encontraba por ningún lugar, hasta que dí con él muerto entre unos yuyos. No puede ser que nos pase esto. Tengo miedo de que mi nieta me visite, porque no sé si el veneno es malo para los niños", dijo el hombre, que fue uno de los que hizo la denuncia. Al igual que él otros vecinos de la zona señalaron como responsable a un finquero de la zona. "A mí me mataron dos perros y hay dos que no encuentro. Mientras buscaba a mis perros encontré además muchísimas aves muertas. Algunos eran lechuzos y otros caranchos y chimangos -aves carroñeras-, estaban tirados por toda la finca", dijo Marcelo Villegas, otro de los vecinos de la zona.

Ante esta denuncia, una veterinaria que contrataron los vecinos extrajo parte del intestino y otros restos de uno de los perros muertos, para que la Policía Científica se llevara esas muestras para analizarlas. "Queremos saber qué pasó y queremos que esto no se repita. Tuve que tirar hasta fardos de pasto, que uso para alimentar a los caballos, porque uno de los perros apareció muerto entre el pasto, y teníamos miedo que los caballos también se vean afectados", dijo otro de los vecinos que lamentó la muerte de 2 perros.



Otros casos

En Pocito

En marzo de 2017 vecinos del barrio Embajador Saldívar, de Pocito comentaron que al menos diez perros murieron envenenados.

En Sarmiento

En septiembre del año pasado ocurrió una matanza de zorros y perros. En este caso intervino la Justicia de Sarmiento, pues hasta un niño se vio afectado por el veneno.

En Rivadavia

En enero de 2018, y posteriormente en agosto, vecinos del barrio Olivares de Natania, en Rivadavia denunciaron el envenenamiento de unos 7 perros.