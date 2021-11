Cuando en la década del "90 entró en escena aquella cuestionada reforma educativa, los alumnos de la Escuela de Enología ya no pudieron egresar como enólogos y entonces nació el Instituto Superior de Enología e Industrias Frutihortícolas. Al principio funcionó, con toda lógica, en la misma escuela, pero luego el Instituto se mudó a una escuela sin infraestructura para hacer prácticas, al punto que los alumnos llegaron a hacer salsa en las galerías del lugar. Sin embargo, esa separación que para muchos de los involucrados nunca tuvo una justificación razonable parece tener otro horizonte. Impulsado por varios sectores, como el Concejo de Enólogos o exalumnos, se firmó un acta acuerdo para que desde el próximo ciclo lectivo los estudiantes del Instituto puedan realizar sus prácticas formativas y profesionalizantes en la Escuela de Enología y que además se sienten las bases para que en ese predio se construya el nuevo edificio del instituto superior.

El acta tiene el aval de Educación, de las directoras de la escuela y el Instituto, del Centro de Enólogos, del Concejo de Enólogos y hasta de una comisión de exalumnos. Todos estuvieron de acuerdo en que era necesario lograr una unificación de infraestructura edilicia y la articulación pedagógica entre las dos instituciones formadoras, por el bien de estudiantes y futuros egresados.

"Se ha logrado algo muy importante y que entendemos nunca debería haber sucedido, que es tener nuevamente complementadas a ambas instituciones. Este avance no sólo optimizará los planes de estudio, sino también lo vinculado al espacio físico para las prácticas. La escuela de Enología tiene un entorno formativo incomparable, con la fábrica de dulce, la bodega escuela y la fábrica oleica, que ahora podrán ser aprovechadas por los alumnos del Instituto", dijo Marcelo Ureta, coordinador del Concejo y del Centro de Enólogos.

"Si bien los alumnos realizan prácticas profesionalizantes en bodegas, fábricas y fincas, poder llevar a cabo prácticas también en las instalaciones de la Escuela de Enología implica un paso muy importante. En el Instituto no tenemos edificio propio, pero está la promesa de construcción de laboratorios e infraestructura y la idea es concretarla en los terrenos de la escuela. Entendemos que todas estas acciones serán beneficiosas para las dos instituciones y especialmente para los alumnos", indicó Claudia Sánchez, directora del Instituto Superior de Enología. En tanto, la medida también fue celebrada por los exalumnos, representados por Francisco Lloveras, Luis Bueno y Julio Martino. Según indicaron, no sólo pondrán punto final a una separación que nunca debería haberse producido sino que fueron más allá ya que entienden que se trata de un aporte para evitar que la segunda provincia más importante en la producción de uva eventualmente a futuro pueda quedarse sin enólogos. La directora de la Escuela de Enología no respondió la consulta de este diario.

Qué dice el acta