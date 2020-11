Por la salud. Luis Herrera enseña gratis yoga a los diabéticos para que mejoren su calidad de vida como le sucedió a él desde que practica esta disciplina. Además, da clases de yoga para público en general en el Centro de Enseñanza Narayani, en Santa Lucía.

A los 35 años le diagnosticaron diabetes y le costó mucho aceptarla y convivir con ella. Pero encontró el método para hacerlo y de esta manera mejorar su calidad vida. Ahora, decidió compartir este aprendizaje con los demás pacientes con el único fin de que se sientan mejor. Es Luis Herrera, de 55 años, quien enseña gratis yoga a los diabéticos para que, sobre todo, superen el miedo que les provoca el coronavirus, al ser personas de riesgo.



La mitad de su vida Luis convivió con el yoga porque Nancy, su esposa, es instructora de esta disciplina. Pero nunca le llamó la atención practicarla, sobre todo por la falta de tiempo. Pero todo cambió cuando le diagnosticaron diabetes. "Es difícil aceptar que vas a tener una enfermedad complicada de por vida y te genera angustia. Cuando estaba pasando por esta situación decidí empezar a hacer yoga y eso me ayudó a superar todo lo negativo y a alcanzar un equilibrio entre mente, cuerpo y alma. Y me fui sintiendo muy bien conmigo. Al tiempo sentí como un llamado en aprender esta disciplina para poder transmitir sus bondades. Fue así que hace 5 años me convertí en instructor y profesor de yoga. Desde entonces doy clases y mi mayor satisfacción es escuchar a los alumnos cuando cuentan cómo les mejoró la vida desde que lo practican", dijo Herrera.



Y fue a partir de este año, que Luis encaró un proyecto con fines solidarios gracias a la pandemia. Comenzó a dar clases de yoga gratis a las personas con diabetes que integran el grupo de riesgo de Covid-19. Su objetivo principal es ayudarlas a superar el miedo y angustia que les genera la posibilidad de contagiarse del virus. "El miedo afecta a los riñones, órganos que también daña la diabetes, además paraliza. Si vamos a estar dos años conviviendo con el coronavirus no podemos los diabéticos estar paralizados por tanto tiempo porque para nosotros estar sin movimiento es tan o más peligroso que contraer el virus", sostuvo el profesor.



Las clases de yoga para diabéticos, según contó Luis, incluyen ejercicios para estimular el buen funcionamiento de riñones, páncreas, corazón, arterias y sistema circulatorio que son los más afectados por la enfermedad. "El yoga mejora el sistema inmunológico en general y cualquier personas puede practicarlo. Si hay posturas que no puede hacer se le da una equivalente adaptada a su condición física. Hasta sentado en una silla se puede hacer yoga, sólo hay que animarse a buscar una mejor calidad de vida", dijo Herrera.



Las clases gratis de yoga para diabéticos se realizan bajo las recomendaciones del protocolo que incluyen el uso de cubreboca, ingresar al salón sin calzado, aplicar sanitizante sobre la ropa antes de iniciar la clase, mantener el lugar asignado para realizar los ejercicios, llevar su propia botella con agua, entre otras.



Dónde acudir

Las clases de yoga gratis para las personas que viven con diabetes en la provincia tienen cupo para 12 personas y se dictan únicamente los días viernes, en horario de 15 a 16, en el Centro de Enseñanza Narayani, dirigido por Nancy Ávila, que se encuentra en Lateral Este de Circunvalación, entre calles General Paz y Sarmiento, en Santa Lucía. Allí mismo se encuentra Luis, el profesor de yoga que se encarga específicamente de este grupo.

El primer médico que muere en la pelea al virus

La mañana de ayer fue muy dura para los médicos sanjuaninos. Es que por primera vez, un especialista que trabaja en área Covid en San Juan y que trataba a diario a pacientes que habían contraído Covid-19, falleció luego de luchar contra el coronavirus, del cual él mismo terminó siendo víctima. Esta muerte del médico pediatra Víctor Fernández causó mucha conmoción en las redes sociales y hasta sus compañeros de trabajo, del Servicio de Emergencia 107, le hicieron un homenaje en la puerta de la Iglesia Catedral.



Este especialista era pediatra y se desempeñaba en el Servicio de Emergencias 107, donde suponen que se podría haber contagiado la enfermedad. También era parte del Servicio de Guardia del hospital César Aguilar, de Caucete, departamento donde comenzó el primer brote de Covid-19 en San Juan.



Cabe recordar que el lunes trascendió la noticia del fallecimiento de un enfermero en Caucete y en octubre pasado de un médico local. Ambos fallecidos estaban con licencia Covid. Es por esto que Fernández se considera el primer médico sanjuanino muerto en combate contra el virus que aterroriza al mundo entero.