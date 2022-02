Después de dos años sin realizarse, por la pandemia de coronavirus, la Cabalgata a la Difunta Correa volverá a hacerse en San Juan. Desde la Federación Gaucha local dijeron que ya están trabajando en la organización y que será entre el 30 de marzo y el 2 de abril. "Tenemos mucha gente vacunada y en el país muchos espectáculos gauchos no se suspendieron. Nosotros seguimos con el cronograma y por eso ya estamos organizando la Cabalgata de la Fe", dijo Sergio González, presidente de la Federación Gaucha, y agregó que ya tienen el ok del Ministerio de Turismo, para realizar este evento. Al respecto, la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, dijo: "Contará con el apoyo nuestro, a pesar de no ser un evento organizado por el Ministerio de Turismo, sino por la Federación Gaucha".

Según lo que explicó el presidente de la Federación Gaucha, la cabalgata comenzará el 30 de marzo con la noche de gala, evento en el que participan las autoridades y se da la bienvenida a las distintas delegaciones participantes. "El 1 de abril será la largada desde la Municipalidad de la Capital y el 2 la llegada al paraje de la Difunta", agregó el gaucho y comentó que ellos decidieron organizarla porque consideran que el status sanitario que actualmente tiene San Juan lo permite.

La Cabalgata de la Difunta Correa es uno de los eventos gauchos más convocantes. La última vez que se realizó, en abril de 2019, año en el que cumplió su 30mo aniversario, convocó a más de 4.000 jinetes de distintos rincones del país. Al respecto, González dijo: "La idea es hacerla e invitar a personas de otras provincias. Se deberá cumplir con los protocolos y los controles que se piden para entrar a San Juan, como lo es el pase sanitario. Estamos trabajando con tiempo, porque es algo que no podemos organizar en 15 días. Sólo se suspenderá en caso de que la situación sanitaria no lo permita, cosa que no creemos que pase porque los casos están bajando".

Por otro lado, en relación los artistas, González dijo que están evaluando qué hacer. Es que, si bien otros años la Cabalgata de la Fe convocó a artistas de renombre como Jorge Rojas, La Sole y el Chaqueño Palavecino, esta vez buscarán que sea más austera pues quieren que al menos se realice el desfile de caballos y gauchos. "Podemos también hacerlo con artistas locales. Hoy en día tenemos muchos músicos que están actuando muy bien y que dieron grandes espectáculos en Cosquín o Jesús María. La principal idea es retomar este evento que siempre fue muy importante y que queremos que siga siéndolo", concluyó.