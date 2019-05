Entusiasmo. Los sanjuaninos que intentarán hacer cumbre en el Everest, en la primera expedición local a este monte asiático, dijeron que se sienten preparados y capaces de cumplir con esta meta.

Saben que no será nada fácil, pero tienen muy buenas expectativas. Es que desde hace 5 años comenzaron a trabajar en el proyecto y a entrenar intensivamente para lograr su meta. Entrenamiento que mantendrán, y con mayor intensidad, hasta el momento de la partida. Son Sebastián Aguiar, Aníbal Maturano, Alfredo Martín, Fabricio Oieni, Javier Giuliani y Eduardo Rivas, los seis montañistas locales que integrarán la primera expedición sanjuanina al monte Everest. Todos, bajo la tutela del Club Andino Mercedario, entrenarán durante un mes en el cerro Mercedario para intentar hacer cumbre en el pico más alto del mundo.

Tienen vasta experiencia en escalar montañas, pero eso no fue suficiente para que se embarcaran en la aventura más grande de sus vidas. Por eso apostaron a intensificar su entrenamiento para afrontar la expedición al Everest que durará dos meses. "Desde que decidimos integrar esta expedición comenzamos con un entrenamiento de alto rendimiento y en doble turno. Todos los días vamos al gimnasio y también salimos a correr, mientras que los fines de semana los dedicamos a escalar los cerros cercanos y en la alta cordillera. Tenemos bastante experiencia en montañismo, pero hay que prepararse con responsabilidad para enfrentar una montaña de esta envergadura", dijo Sebastián Aguiar.

En este marco, los sanjuaninos también tendrán una prueba de fuego en la previa de la expedición. El mes anterior al inicio de la misma, se instalarán en el cerro Mercedario para entrenar sin descanso y sin regresar a sus hogares. "Vamos a estar mucho tiempo a mucha altura realizando actividades para que nuestro cuerpo se vaya aclimatando y para que el organismo produzca más glóbulos rojos en la sangre, que son los encargados de transportar el oxígeno. De ese cerro nos vamos a bajar directamente para despedirnos de nuestras familias y abordar el avión hacia el continente asiático", sostuvo Aguiar.

El montañista agregó que aún no está determinada la fecha en que emprenderán la expedición. Dijo que puede ser en el próximo mes de septiembre o en abril del año que viene (época de otoño y primavera en Asia, respectivamente) y que todo depende de que consigan los fondos necesarios para cubrir el costo de esta odisea. No precisó montos, sólo sostuvo que "es muy cara" y que buscaron la manera de abaratar costos. "No vamos a contar con el servicio de porteadores que son hombres que ayudan a llevar el equipo. Todo lo vamos a cargar nosotros en nuestras espaldas. Cada carga pesa entre 25 y 30 kilos, pero no importa el sacrificio sino el intento de lograr la meta", dijo el montañista.

La escalada del Everest incluirá entre 40 y 50 días. Durante ese lapso los sanjuaninos subirán en posta la montaña para irse aclimatando. Subirán hasta cierta altura para dejar el equipo pesado y luego descenderán hasta el punto de partida para dormir. Así, aumentarán el recorrido paulatinamente hasta llegar al último campamento que está a unos 8.000 metros de altura. Desde ahí intentarán hacer cumbre, si el clima lo permite.



