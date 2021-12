Un Anuario puede hacerse de varias formas. Por el impacto y consecuencias de algunas noticias, muchas veces hemos tomado un tema de alguna sección del diario para desarrollarlo con mayor espacio reduciendo el resto de los hechos ocurridos durante los doce meses anteriores a un simple conteo sin demasiados detalles. Por distintas noticias o un cúmulo de ellas, en alguna oportunidad fue el Anuario del deporte, por ejemplo. Otros años, como cuando la Iglesia Católica convirtió al argentino Jorge Bergoglio en Papa y José Luis Gioja casi muere en un accidente de helicóptero, ambos hechos ocurridos entre marzo y octubre de 2013, elegimos contar la conmoción social que ambas noticias provocaron particularmente en los sanjuaninos, más allá del impacto mundial de la primera de ellas. Este año ponderamos el análisis sobre la cronología de hechos, que también se encontrará en las páginas que siguen. La premisa para los editores y sus equipos fue la de elegir un tema que haya atravesado a las secciones, analizarlo, y volver a contarlo con la perspectiva del "diario del lunes". En esa revisión hay tres o, quizás, cuatro palabras que atravesaron a todas las secciones de DIARIO DE CUYO, ordenadas de forma descendente en trascendencia y reiteración: vacunas, covid, recuperación y vuelta. Todas ellas dejan la sensación de superación, de esperanza, de ir hacia adelante que, creemos, es lo que resume este 2021.



Resulta indudable que la vacunación, iniciada con las últimas luces de 2020, fue el ordenador de la vida de la humanidad durante el año que se despide. La histórica (por extensa) campaña de inmunización que encaró el Gobierno nacional junto a los 24 distritos de la República Argentina provocó que hoy estemos arrancando esta tercera ola de covid con otra perspectiva. La cantidad de casos positivos crecen muchísimo y rápidamente por el nivel de contagiosidad de las nuevas variantes, pero afortunadamente las internaciones en terapia y las muertes se mantienen. Probablemente eso siga ocurriendo en 2022. Hay otra sensación en la población que es distinta a la que dominó el ánimo y el pensamiento durante 2020. A diciembre de ese año aún nadie sabía cómo el mundo iba a contener el virus. Ese ánimo pesimista y de dudoso futuro se plasmó en las páginas del Anuario anterior, porque el país y el resto del planeta venían de meses de aislamiento, de pérdidas de vidas, de situaciones límite y del génesis de las consecuencias sociales y económicas que hasta ahora estamos sufriendo. A pesar de esas consecuencias, que también se percibieron en estos meses, la humanidad hizo ahora lo posible para volver al estado de normalidad que había hasta diciembre de 2019, que tampoco fue el de la "manteca en el techo". No hay que olvidar que ese año la economía cayó 2% y que la consecuencia fue que Mauricio Macri perdiera las elecciones en manos de la oposición de ese momento.



El impacto de las decisiones sanitarias de 2020 las vivimos los argentinos más que nada en la economía de 2021. Se estima que este año el país cerraría con una recuperación de la actividad del 9,7% interanual, similar a la caída registrada en 2020, que fue del -9,9%. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) emitió un informe en diciembre que indica que la actividad general se encuentra 2,1% por encima del nivel que registraba en el momento previo al inicio del covid-19.



El optimismo que se ve en alguna parte de la sociedad puede coincidir con las lecturas que hace el Gobierno provincial respecto de la llamada "recuperación" económica. Según datos del Ministerio de Hacienda local, entre 2004 y 2019 San Juan creció 53,3% en su Producto Bruto Geográfico. En el 2020 hubo una caída del 12% (2,1% más que el promedio nacional) atribuida al covid, a la reducción en la producción minera metalífera y a la crisis hídrica que, por esos meses, empezaba a provocar sus efectos negativos en el sector agroproductivo. En ese ministerio aseguran también que si no fuera por esa caída en la producción de los recursos metalíferos y en la agricultura por la falta de agua, el descenso provincial hubiera sido del 8,1% (1,8% por abajo del promedio país) en el 2020. El último dato disponible de septiembre de 2021 respecto a septiembre de 2020, asegura que la economía de San Juan creció el 6,4% interanual y en esferas oficiales esperan que el año cierre con un 6% de crecimiento interanual. A pesar de que esa proyección está por debajo de la nacional, aseguran que haber logrado un crecimiento de la actividad luego de un año tan malo, es algo muy positivo que no muchas provincias argentinas pueden mostrar. La mayoría cierra el año con números en rojo y deudas en salarios y proveedores, problemas que la administración provincial, no tiene. Al tercer trimestre de 2021 San Juan registra un superávit financiero total sobre el Producto Bruto Geográfico del 0,7 %. Además, a noviembre de este año, el Fondo Anticíclico alcanza los 11.000 millones de pesos y garantiza el pago de dos nóminas completas de salario. Tampoco la administración sanjuanina necesitó el préstamo que tenía autorizado tomar por la Cámara de Diputados. Respecto de la desocupación, la provincia ostenta cifras bastante mejores que las nacionales. Los asalariados en San Juan, según datos de septiembre pasado, son 75.490 y prácticamente se alcanzan los niveles de septiembre de 2019. El aumento interanual alcanza el 7,4%, y el acumulado entre enero y septiembre de 2021 es de 4,1% respecto a igual lapso del año pasado. La Nación creció 2,4% en el interanual y en el acumulado 1,6%. La desocupación en el país llegó al 9,6% y San Juan, según el último informe disponible, tiene 4,9%. La provincia cerrará este ciclo con una recuperación en 15 de las 16 actividades que mueven el tejido económico y social local, según los registros oficiales.



Para el año que viene las autoridades provinciales están proyectando un crecimiento de alrededor del 5%, una estimación algo optimista teniendo en cuenta que la Nación en su presupuesto calculó un 2,5%. Aseguran en Hacienda que minería, como provocó un descenso en 2020, también impulsará los números en los doce mese que comienzan mañana. Ponen las fichas en la obra pública, en las cifras históricas de exploración metalífera y en proyectos como Josemaría y El Pachón, que le podrían dar a San Juan un plus extra con respecto al resto de las provincias y, por qué no, del promedio nacional.

CIFRAS