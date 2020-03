Durante la tarde del lunes y la mañana de ayer muchos papás comenzaron a recibir vía Whatsapp, correo electrónico, nodos, formularios de Google o plataformas digitales propias de las escuelas algunas tareas para que los chicos hagan mientras mantienen la cuarentena. Sin embargo, en muchas otras escuelas esas actividades aún no llegaban a manos de los alumnos. De hecho, al cierre de esta edición el Ministerio de Educación aún no informaba cómo iban a hacer las escuelas que no tienen conectividad y en las que los chicos tampoco tienen acceso a la tecnología. Esto, a pesar de que, según dijeron desde Educación, todos los estudiantes primarios y secundarios de las escuelas debían tener hoy a más tardar sus tareas.

Según un relevamiento que realizó DIARIO DE CUYO en algunas escuelas de gestión estatal y privada las tareas llegaron a los papás con varias indicaciones, como por ejemplo "los chicos deben hacer estas actividades en un cuaderno borrador, no en el general". También de este relevamiento se desprendió que hay docentes que enviaron deberes para que los chicos hagan solamente esta semana y algunos repartieron por internet tareas para los 14 días de cuarentena.

"Por medio de una mamá la maestra nos mandó lo que los chicos deben hacer en la primera semana", "en mi correo electrónico encontré esta mañana la tarea para cada uno de mis hijos", y "la señorita creó un grupo de Whatsapp y envía todos los deberes de matemática y lengua principalmente. En ese grupo nadie puede responder, sólo ella manda información". Esto dijeron algunos papás, en relación a las guías pedagógicas que el Ministerio de Educación dijo que se iban a implementar para mantener los contenidos en todos los niveles. Desde algunas escuelas comentaron que además estaban estableciendo las vías de comunicación para que los docentes y los alumnos pudieran tener contacto para evacuar dudas o brindar algunas explicaciones extras en relación a las tareas que los chicos deben realizar en sus casas.

A pesar de que la mayoría dijo que recibió información de la escuela algunos papás comentaron que seguían esperando que les llegue alguna tarea para sus hijos. Sumado a eso, hasta ayer no se sabía cómo iban a trabajar los alumnos de escuelas en las que el acceso a internet es malo e incluso inexistente. Desde Educación, dijeron (al igual que el lunes) que estaban evaluando de qué manera hacer llegar los contenidos a estos alumnos.

DATOS

Ayuda alimentaria

El Ministerio de Educación dijo que se garantiza la asistencia alimentaria de los alumnos que asisten a comedores escolares. Se entregará un bolsón de alimentos a cada alumno, que tendrá la cantidad de mercadería necesaria para los 15 días.

En la web

En la página web seguimoseducando.gob.ar los alumnos de nivel inicial, primaria y secundaria pueden encontrar actividades, libros digitales, guías, videos y herramientas interactivas para reforzar algunos conceptos escolares básicos.

Por la tele

A través de la televisión se pueden ver series y clips con programación diaria. En la TV Pública los chicos de nivel inicial y primaria tendrán contenidos de 9 a 11 y los alumnos secundarios de 14 a 16. Por Encuentro de 18 a 20, para todos los niveles.

Con adultos

Desde las escuelas primarias que ya mandaron información a los padres, con las tareas que los chicos deben realizar en sus casas durante la cuarentena, hicieron mucho hincapié en que esos deberes deben ser realizados con la supervisión de un adulto.