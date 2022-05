Se casaron en septiembre de 2018 y tras un tratamiento, Florencia quedó embarazada. Para acompañar a su pareja y a su hija, Noelia hizo un preaviso en el trabajo, el hospital Rawson, indicando que se iba a tomar la licencia por nacimiento. Pero entonces se encontró con un problema pues debido a un vacío legal le negaron la solicitud, lo que motivó un proceso para que reconocieran sus derechos. Finalmente y tras una ardua lucha con sus abogados logró obtener una autorización excepcional como mamá no gestante, con la particularidad que le fue otorgada por analogía a la situación de los padres en parejas heterosexuales. Se trata de una resolución inédita y sienta un antecedente en las normativas administrativas del principal centro de salud de la provincia, que tiene más de 3.000 empleados, indicaron.

Noelia Ordoñez es enfermera universitaria y forma parte del personal del hospital Rawson. Hace unas semanas le avisó a las autoridades que la fecha probable de parto era principios de mayo y solicitó la licencia para acompañar a su esposa durante el nacimiento de su hija. Pero desde el hospital se lo negaron aduciendo que su situación no se encuentra contemplada en la normativa que rige para los trabajadores del centro de salud.

Entonces Noelia buscó ayuda legal y sus abogados pidieron inicialmente una licencia por integración familiar (hasta 60 días), que tampoco fue autorizada. "Sucede que la ley 536 A administrativa que rige en el hospital no hace alusión a estos casos nuevos, entonces solicitamos la aplicación por analogía del artículo 26 de la normativa, asimilando la situación de esta mamá a la del padre de parejas heterosexuales", explicó la abogada Gabriela Espinoza Bruzotti, quien trabajó en el caso junto a David Guarnido, Hugo Espinoza y Rocío Aguilera.

El proceso no fue sencillo, se fue dilatando y de hecho, ante lo inminente del parto, hasta tuvieron que presentar un pronto despacho. Finalmente, Noelia consiguió resolución favorable y el Área Legal del hospital emitió un dictamen en el que "por analogía se otorgan 5 días hábiles por licencia excepcional al papá o mamá no gestante".

Precisamente, esas últimas tres palabras sientan un antecedente a nivel administrativo y allanará el camino para futuras mamás no gestantes. "A Noelia le decían que se tomara días por licencias pendientes, no que lo hiciera por el nacimiento de su hija. Fue una lucha por un derecho que le correspondía. Si bien nos faltan muchas leyes con respecto a los vacíos legales en cuanto a igualdad de derechos, no hay dudas que tenemos un avance para poder llegar a dar solución a la diversidad de situaciones que se presentan a diario. Este precedente administrativo es uno de ellos", indicó Gabriela Espinoza.

La bebé, en perfecto estado

Por estas horas, Florencia y Noelia están regresando a casa tras el alta posparto. Es que la fecha probable de nacimiento era para los primeros días de mayo y las ecografías no fallaron. La bebé se encuentra en perfecto estado y la familia atraviesa días plenos e irrepetibles. Ahora bien, una vez que concluya su licencia laboral, la enfermera volverá a su puesto y evaluará realizar otro pedido. Sucede que realizó un tratamiento de estimulación para producir leche materna y como mamá no gestante solicitará poder retirarse antes para amamantar a su bebé o quizás darle de mamar en un pausa laboral, tal como sucede con otras mujeres que retomaron sus trabajos.

El caso de Noelia es inédito en San Juan en el ámbito de la salud, aunque en Buenos Aires ya hubo situaciones similares. Se trató de cuatro empleadas de Educación que solicitaron licencias por co-maternidad, por lo que obtuvieron tres meses, de acuerdo a la normativa.

Además, esta situación se da luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara un proyecto para ampliar las licencias por maternidad y paternidad.