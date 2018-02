Inundados. La Obra Social Provincia ayer no funcionó debido principalmente al agua filtrada en la planta baja del edificio de 4 plantas. La empresa constructora sostuvo que fue un problema de contrapresión en la cuneta y que el edificio ya está habilitado para que hoy abra sus puertas.

El secretario de Obras Públicas de la Provincia, Jorge Deiana, estimó que en una semana estarán los primeros resultados de la investigación que comienza para determinar la causa de la inundación que afectó al flamante edificio de la Obra Social Provincia, al punto que ayer no abrió sus puertas para la atención de los afiliados, en su 13er día de funcionamiento.



Desde la empresa constructora, Petersen, Thiele y Cruz, el jefe de la obra, Miguel Roux, afirmó que el agua -por la intensa lluvia que ocurrió ayer- fue bien evacuada por el sistema de desagüe pluvial, pero que el problema se originó por la cuneta, que estaba tapada, y porque la calle -Agustín Gnecco- estuvo "colmada de agua de cordón a cordón ya que es el desagüe de la Avenida José Ignacio de la Roza. Entonces se produjo una contrapresión hidráulica que provocó que regresara el agua por los conductos de desagües de los artefactos de aire acondicionado", por lo que se originaron los inconvenientes en planta baja y en el primer piso.



La cuneta tiene protagonismo asegurado porque Roux señaló que no está terminada la obra, ya que no se conecta con la de Avenida Córdoba, por lo que sería conveniente realizar ese trabajo anexo. Y desde la Municipalidad de la Capital, el secretario de Planificación Urbana, Federico Noguera Bolaños, confirmó que cuando la empresa presentó los planos para el sistema de evacuación, le sugirieron que realizaran esa obra, pero luego acordaron con el comitente (Dirección de Arquitectura) que se hicieran "pozos blancos" en la cuneta para que se filtre por la tierra el agua.



Deiana afirmó que el sistema de desagüe debió funcionar, porque es una obra de ajuste alzado. Y que más allá del periodo de 6 meses de garantía de la obra que debe asumir la empresa -que estuvo involucrada en la construcción del Centro Cívico y que conforma la UTE que ayer firmó el contrato para la construcción del velódromo en Pocito- pueden surgir multas: "Si la empresa cometió errores y perjudicó al Estado de alguna forma, está previsto en los pliegos las sanciones que correspondan. Dependiendo de la magnitud y de la envergadura del problema, está establecido una serie de multas".



Las intensas precipitaciones también generaron una rotura en parte del cielorraso del nuevo sector del Paseo San Juan del Hiper Libertad, inaugurado hace poco tiempo, y provocaron daños materiales.