Se acerca el cierre del ciclo lectivo 2020 y desde el Ministerio de Educación informaron que modificaron el calendario escolar para los meses que vienen. Este cambio incluye nuevas formas de inscripción, debido al contexto de la pandemia. Es por esto que a través de una nueva resolución se decidió que los alumnos que ya forman parte del sistema serán inscriptos de manera virtual, mientras que los que por primera vez cursarán algunos de los niveles deberán ser matriculados por sus padres, de manera presencial, pero recién en 2021. Esto, en las escuelas de gestión estatal, pues las privadas tienen cada una su metodología.

Según lo que explicaron las directoras de Educación Primaria y Nivel Inicial del Ministerio de Educación, Rosita Bernardini y Laura Castro, respectivamente, los alumnos que ya forman parte de alguna salita o grado serán inscriptos de manera online desde la escuela. "Los padres de los estudiantes que este año cursaron primero, segundo, tercero, cuarto y quinto grado -lo mismo para salita de 3 y 4 años- no tendrán que ir a la escuela a inscribir a sus hijos", dijo Rosita Bernardini. Mientras que su par de Nivel Inicial agregó: "Este año la matriculación se hará de una manera particular. La realizarán los equipos directivos de las escuelas. Ellos cargarán los datos de cada uno de los alumnos, pues de estos chicos ya se tiene la documentación necesaria". Y explicaron que los papás deberán verificar en la página de Educación, en la pestaña del nivel que les corresponda, si su hijo forma parte de la plantilla de alumnos de la escuela a la que asistió en 2020. Los papás de Nivel Inicial deben corroborar que su hijo esté inscripto desde el 14 de diciembre, mientras que los de Primaria desde el 21 de diciembre. "Se hará una carga paulatina. Es decir que les pedimos a los papás que si el primer día no aparecen tengan paciencia porque tenemos que cargar los datos de 72.300 alumnos y puede que sus hijos aparezcan recién en febrero del año que viene. En caso de que llegue el 28 de febrero y su hijo no esté en las listas ahí deberán comunicarse con el directivo", explicó Bernardini, y Castro dijo que para Nivel Inicial se toma la misma metodología. De hecho, la resolución indica que los estudiantes que este año cursaron entre 1er y 5to año de la secundaria serán inscriptos de la misma manera y deberán corroborar su matriculación desde el 14 de diciembre.

En el caso de los alumnos que ingresan a algunos de los niveles de educación, es decir 1er grado, 1er año o salita de 3 años (también los que entran a salita de 4 años y que en 2020 no hayan formado parte de ninguna escuela), la inscripción será presencial, pero recién en febrero de 2021. "Los papás deberán ir a la escuela entre el 22 al 24 de febrero. En estos días, respetaremos la resolución 5.020. Es decir, el primer día será para hermanitos de niños que están en nivel inicial, el segundo, para hermanitos de niños de primaria y el 3er día para las vacantes, que suelen ser por sorteo", dijo Castro y resaltó que los papás que quieran cambiar a sus hijos de escuelas deberán esperar a febrero. Mientras que Bernardini dijo que para primaria las inscripciones para 1er grado serán: el 22 de febrero para los hermanos de los estudiantes e hijos del personal de la escuela; el 23 de febrero, para los hermanos de los estudiantes e hijos del personal del Nivel Inicial de la misma institución y el 24 de febrero se sortearán las vacantes. Por su parte, los alumnos que comienzan la secundaria en el ciclo lectivo 2021, serán inscriptos entre el 24 de febrero y el 5 de marzo próximos.

Los Cuerpos de Bandera estarán en marzo de 2021

Ante la excepcionalidad de la pandemia por coronavirus y en el contexto de la metodología de enseñanza aplicada durante este año, el Ministerio de Educación estableció prorrogar el procedimiento de selección de alumnos que conformarán el Cuerpo de Bandera Nacional, el Cuerpo de Bandera Ciudadana y el Cuerpo de Bandera Réplica del Ejército de los Andes, del ciclo lectivo 2020.

Durante el anuncio de las modificaciones dijeron que la conformación y cambio de los cuerpos de bandera para todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo de Gestión Estatal y Privada, no se realizará antes del cierre del ciclo lectivo en curso, sino que se hará durante la primera quincena de marzo del año 2021. Al pie, el detalle de los cambios que establece la Resolución Nº5870-ME-2020 que fue comunicada durante el viernes pasado.

>> CLAVES

Primaria

Los cuerpos de Educación Primaria de Gestión estatal y privada estarán conformados por los alumnos de 6to grado, teniendo en cuenta para su selección los promedios generales obtenidos en 4to grado, durante el Ciclo Lectivo 2019.

Especiales

Los Cuerpos de Bandera de las escuelas de Capacitación Laboral estarán formados por alumnos de 4to año, que hayan tenido el mejor promedio entre 1ro y 2do. Las escuelas de educación especial formarán sus cuerpos con los alumnos elegidos en 2019.

Secundaria

Los alumnos de 6º Año, que hayan tenido mejores promedios generales entre 1er y 4to año, serán los que integren los Cuerpos de Bandera de la secundaria (estatal o privada). En escuelas técnicas serán los que tengan mejor promedio entre 1er y 6to año.

Adultos

El Cuerpo de Bandera de las escuelas de Educación de Jóvenes y Adultos Primaria y Secundaria estará formado por alumnos de 3er grado. Mientras que los de secundaria, estarán formados por los alumnos de 4 año. Ambos con mejor promedio en 2019.