Con videos en redes sociales, reclamos en los medios y hasta piquetes, padres de estudiantes de cuatro escuelas de 25 de Mayo mostraron su preocupación porque dijeron que ya no podrán cursar la secundaria en esos establecimientos. Y aunque desde el Ministerio de Educación indicaron que no habrá cierres y que en realidad lo que buscan es precisamente garantizar que los estudiantes puedan culminar la secundaria, la problemática reveló un problema arrastrado desde la derogada Ley Federal de Educación. Sucede que en esas escuelas rurales aún continúa el viejo ciclo básico y por eso desde el Ministerio indicaron que pretenden una reorganización escolar no sólo en 25 de Mayo sino en al menos cuatro departamentos que mantienen escuelas con la anterior estructura, como Jáchal, Ullum, Iglesia o Calingasta.

Quejas. Parte de la comunidad educativa de la escuela Rafael Arrieta también protestó en la mañana de ayer.

Todo comenzó con el reclamo de padres de estudiantes de escuelas rurales de diferentes distritos de 25 de Mayo, como la Autonomía Bartolomé Del Bono, Mar Argentino, Comodoro Rivadavia y Rafael Arrieta. Según aseguraron, la preocupación surgió porque les habían informado que iban a cerrar la escuela secundaria esta semana y por ello plantearon la imposibilidad de enviar a sus hijos a otros establecimientos, por las distancias y recursos.

Sin embargo, desde el Ministerio de Educación aclararon que no cerrarán ninguna escuela, sino que están trabajando en cómo reorganizarlas puesto que esas instituciones mantienen el ciclo básico de la derogada Ley de Educación, que extendía la obligatoriedad de la educación a 10 años: sala de 5 años de Nivel Inicial y los 9 años de Educación General Básica (EGB). Aquella normativa contemplaba que los cinco años que duraba la secundaria debían ser absorbidos por la Educación General Básica (los dos primeros) y los últimos tres años se articulaban con el Polimodal.

En Educación apuntaron a la gestión anterior por no haber resuelto esta situación.

Sin embargo, con la actual Ley Nacional de Educación, culminar la secundaria ahora sí es obligatorio y por eso el Estado debe garantizar ese derecho a los estudiantes que superan el viejo ciclo básico, tal como sucede en estas escuelas rurales de 25 de Mayo y en las de otros departamentos, que en realidad son de Nivel Primario.

En esa reorganización analizarán la cantidad de alumnos afectados, la situación de los docentes, la infraestructura, la orientación de las escuelas y un punto por demás complejo, la posibilidad de que los estudiantes deban trasladarse a localidades donde ya funcionan instituciones secundarias. La angustia de los padres aquí es mayor porque al haber distancias tan importantes y recursos limitados con el transporte público la chance de deserción ante la dificultad de seguir estudiando está más que latente, indicaron.

"Este análisis no tiene un plazo concreto y la resolución no estará mañana o el mes que viene, quizás tome todo el año. No queremos hacer una cosa improvisada", indicó Cristina Díaz, secretaria de Educación en declaraciones a Radio Sarmiento.