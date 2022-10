El prestigioso medio español ABC les preguntó a escritores y críticos literarios cuáles son los 100 mejores libros de la historia. Sorprendentemente para los sanjuaninos, Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, quedó adentro de este ranking. Junto a Ficciones, de Jorge Luis Borges, son los únicos títulos de autores argentinos reconocidos en ese listado mundial. Si bien esta noticia sorprendió a muchos, varios referentes sanjuaninos ligados al estudio de la literatura o la historia dijeron que "es esperable" que el libro sea reconocido porque es una gran obra. A la vez, aseguraron que este reconocimiento sirve para reivindicar a Sarmiento, uno de los únicos próceres argentinos que sigue siendo muy resistido a nivel nacional.

Según los especialistas, Sarmiento hablaba de barbarie y la representaba a través de las masas ignorantes. También decía que la educación era la base de la civilización de una Nación. Esto, en pocas palabras, es lo que describe en Facundo, el libro que fue publicado por primera vez en 1845 y que muestra la vida de Juan Facundo Quiroga, militar y político gaucho miembro del Partido Federal, gobernador y caudillo de la provincia de La Rioja. Esto, durante las guerras civiles argentinas en las décadas de 1820 y 1830.

Al igual que durante la vida de Sarmiento, Facundo sigue causando controversia y debates en el mundo literario y político. Sin embargo, para los sanjuaninos, el hecho de que sea distinguido por referentes internacionales debe ser el punto de partida para que el Maestro de América comience a tener un papel más destacado en Argentina.

La escritora sanjuanina Ada Gámez se definió como una fiel lectora de la obra de Sarmiento y no pudo disimular la alegría de saber que Facundo sea parte de este prestigioso ranking. "Tiene una narrativa impecable. Eso hace que sea actual y que se pueda leer en todo el mundo. Es increíble cómo se estudia a Sarmiento, y eso nos tiene que hacer pensar. En Argentina es un personaje relegado y no tenemos conciencia de lo que significó. En la Universidad de Madrid, Facundo es un libro de estudio y acá, en las escuelas secundarias, su estudio sólo se reduce a diferenciar los distintos tipos de gaucho que describe el libro. Es increíble que Sarmiento y Borges sean los únicos argentinos dentro de esa lista", dijo la escritora y comentó que casualmente Jorge Luis Borges era también un apasionado de los libros del Maestro de América.

En el mismo sentido, el periodista Luis Meglioli, especializado en temas internacionales y un gran amante de la historia local, dijo que Facundo merece este tipo de reconocimiento y comentó que es "increíble" la importancia que se le da a este libro en otras partes del mundo. "Facundo se puede encontrar en la Biblioteca Estatal de Berlín, en alemán; y en la Biblioteca Nacional de España, en sus dos ediciones, una realizada en Madrid y otra en Barcelona. Esta última, con prólogo de Borges", dijo Meglioli.

El primer puesto del ranking fue para El Quijote y el segundo, para la Odisea. Facundo ocupó el puesto 78.

Hernán Fernández es doctor en Historia e investigador. Trabaja en la Casa Natal de Sarmiento y también habló sobre el hecho de que Facundo forme parte de ese top 100 mundial. "Este reconocimiento es un lindo punto de partida para que hablemos de Sarmiento. Si bien este libro no fue pensado como un texto narrativo, sino como un texto político, que esté junto a libros de renombre no lo hace menos importante. Es un hito que nos remite a Sarmiento, y a Facundo, que dejó una huella en el pasado y que me parece necesario volver a recorrerla. Facundo no plantea una disyunción entre la civilización y la barbarie. Sarmiento planteaba que la Argentina del siglo XIX estaba atravesada por estas dos palabras y que encontrar la unión era la clave del progreso", dijo el especialista.

En coincidencia, Osvaldo Núñez, profesor de Literatura Argentina I, de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía de la UNSJ, dijo que mientras la "grieta" divide al país, reconocer que Sarmiento escribió una de las obras más importante del mundo y que sigue siendo uno de los únicos próceres que genera tanto rechazo (de hecho es uno de los únicos que no tiene su feriado nacional) es un "punto de partida" para debatir. "Sarmiento es potencia. Su obra sigue teniendo sentido y trasciende todas las épocas. Al 'Loco Sarmiento' se lo quiere o se lo odia y la política lo tiene marginado. Facundo planteaba que existía la grieta, pero dice que una conciliación entre ambos términos -civilización y barbarie- nos iba a sacar adelante. Ahora, más que nunca tenemos que volver a leerlo y nos tenemos que sentir orgullosos de que un sanjuanino autodidacta estuvo habilitado para pensar, en un momento de la historia en el que sólo lo hacían los académicos. Tras todo eso, insisto, releamos Facundo", concluyó el docente.