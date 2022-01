En el rebusque. Sebastián tiene 29 años. Hace fila en los centros de hisopados a cambio de dinero. Dijo que actualmente es su trabajo, porque está desempleado.

"Peor es robar. Lo mío es un trabajo". Con esta frase, que repitió en varias oportunidades, Sebastián Pujador comentó que desde hace unos días se ofrece, a cambio de dinero, a hacer filas en los centros de hisopados. Dijo que comenzó con este rebusque cuando se quedó sin trabajo y admitió que si bien no le queda mucho dinero, le sirve para vivir el día a día. "Cobro $800 por hacer fila. Hay veces que se avanza rápido y puedo hacer dos o tres personas, pero otras veces sólo logro hacerle a una sola persona la fila", agregó el joven de 29 años, que vive en Capital.

Trabajaba como albañil y hace unas semanas se quedó sin empleo. A contra reloj empezó a pensar qué hacer para vivir. "Un día fuimos a hisoparnos con mi tío porque tenía síntomas y ahí entre chiste y chiste salió la idea de cobrar por hacer fila. Hice la publicación por redes sociales de compra y venta y empecé a hacer este trabajo", dijo Sebastián, que camina unas 20 cuadras para ir desde su casa hasta el estadio Aldo Cantoni, que es el centro de hisopados más cercano a su domicilio, y en el que, según él, se avanza más rápido.

Dice que no le tiene "miedo" a trabajar de lo que sea y siempre busca las oportunidades para sacar provecho. "Hay gente que llega a hacer la fila con muchos síntomas o no tiene tiempo de esperar tanto. Entonces me busca para que yo haga la fila y ellos llegan cuando estoy cerca de entrar", dijo Sebastián y comentó que en ocasiones llegó a hacer 5 horas de fila para una sola persona.

Sobre cómo lo contactan y cómo se prepara para su rebusque, el joven comentó que la mayoría lo hace a través de las redes sociales, pero que hay gente que lo recomendó y que lo llaman a través de "otros clientes".

"Los días de mucho calor se hizo difícil hacer la fila, pero antes que no tener trabajo prefiero aguantar. Esos días, me llevaba agua fresca o compraba una gaseosa y hacía la fila. Peor es no tener trabajo", agregó y comentó que hace la fila de pie, porque como llega hasta el estadio caminando y no tiene sillas o banquitos plegables, no puede llevar algo para esperar sentado.

"Hola gente, quiero comentarles que hago cola en el Aldo Cantoni para hacerse el hisopado. Cobro $800 por persona. Al que le interese o realmente necesite, que se comunique conmigo al 2644147526. Al que no le interese, que se guarde los comentarios, haga algo más productivo que criticar a los demás. Muchas gracias". Eso dice la publicación que Sebastián compartió en las redes sociales y dijo que parte de su comentario está dirigido a quienes critican. "Es que hay gente que dice que soy vago o que me aprovecho de la situación, pero yo a esto lo tomo como un trabajo, si no, no tengo para comer. Si bien me da miedo el contagio de coronavirus, trato de cuidarme mucho y mantener la distancia", concluyó.