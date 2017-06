Recién llegado. Guillermo es conocido como “Grillo”. En medio de su gira mundial, llegó a San Juan para participar del Zumbathon y para dar charlas motivacionales.



Dinámico, simpático. Sabe que romper barreras y prejuicios no es fácil, pero igual se animó a hacerlo. Eso le cambió la vida y por eso quiere compartir su experiencia. Guillermo Aránguiz no es un instructor de Zumba más. Baila en silla de ruedas porque nació con espina bífida, una malformación congénita también conocida como mielomeningocele.



Está convencido de que el baile es la clave de la felicidad y por eso organizó una gira mundial para sumar más gente al mundo zumbero. El chileno de 29 años llegó a San Juan para participar del Zumbathon que será hoy (ver aparte). Dio una charla motivacional.



Para Guillermo la vida es movimiento y una silla de ruedas no se lo impide. Desde muy chico comenzó a realizar deportes. Primero fue el básquet, luego el tenis y hasta llegó a estar en la selección chilena de atletismo. Sin embargo, fue la zumba la que le dio un vuelco a su vida. Fue el primer instructor en silla de ruedas en obtener la certificación y por eso ahora tiene una misión: llevar por el mundo la zumba inclusiva.



“Hasta hace doce años andaba con muletas, pero luego tuve que aceptar la silla de ruedas. Nada de esto me impidió seguir adelante. Algo que debo agradecerle a mi madre que siempre me apoyó en todo lo que quise”, dijo.



Grabó un video y en un mes tenía un millón y medio de reproducciones. Contó su historia en Estados Unidos, España, Alemania, México y recorrió buena parte de Argentina. Nacido en Santiago de Chile, aseguró que bailar hizo que pudiera vencer los prejuicios. “La gente me pregunta cómo puedo hacer zumba sólo moviendo los brazos. Yo les digo que muevo desde las piernas hasta las ruedas”, agregó.



La vida de Guillermo no fue fácil. Pocas esperanzas le dieron a su mamá cuando él nació. Al principio se movilizaba con muletas, pero luego tuvo que usar una silla de ruedas. También superó un cáncer y sobrevivió a un terrible accidente de tránsito, hace unos años. Sin embargo contó que lo más difícil fue la muerte de su padre.



“Al día siguiente de fallecer, tuve que correr mi maratón más importante. Gané y le dediqué la medalla”, dijo Guillermo.

Con una vitalidad envidiable, el chileno aseguró que no se ve trabajando en una oficina y que le agradece a Dios todo lo que tiene. “Veo mujeres que bailan para superar la muerte de un hijo, o para olvidarse que tienen que dializarse cada dos días. Entonces siento que a mí no me pasa nada, que soy un afortunado”, concluyó el instructor de zumba inclusiva.

El Zumbathon por la vida



El Zumbathon, que será hoy, fue organizado por la Municipalidad de la Capital, junto a UDAP, Fundación Sanatorio Argentino e Inaisa. El lema de este año es “Baila por la vida”, porque es para concientizar sobre la importancia de donar órganos.

La concentración será a partir de las 14 en Ignacio de la Roza y Las Heras. Es por eso que desde las 14 se interrumpirá el tránsito vehicular en Ignacio de la Roza y Segundino Navarro, hasta España e Ignacio de la Roza y Córdoba y Las Heras.



Habrá cuatro puntos de ingreso: Ignacio de la Roza y España (ingreso de pulseras rosadas), Ignacio de la Roza y Ricardo Rojas (pulseras verdes) Córdoba y Las Heras (pulseras verdes), Las Heras y Laprida (pulseras verdes).

Habrá puntos de hidratación, baños químicos y también se contará con servicios de primeros auxilios. El inicio del Zumbathon será a las 16.