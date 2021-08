Después de varios días en los que hubo desde viento Zonda hasta bajas temperaturas en pocas horas, el climatólogo Germán Poblete comentó que el lunes 30 no habrá temporal de Santa Rosa. El especialista dijo que será un día cálido, "tirando a caluroso" y que, si bien habrá viento Zonda en altura, no bajará al llano. Es decir, no afectará a los sanjuaninos de manera directa.

El origen del mito de la tormenta se remonta a 1561. Dicen que, en ese momento, Santa Rosa, la joven de 29 años, se instaló en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario para rezar y suplicarle a la Virgen del Rosario la salvación de Lima. Cuando los piratas holandeses estaban por desembarcar en la ciudad, se desató una gran tormenta que impidió la invasión. Durante muchos años en San Juan hubo viento o lluvia para esa jornada, pero este año eso no sucederá. "El lunes no habrá temporal, la tormenta brillará por su ausencia y será un día cálido, tirando a caluroso. La temperatura máxima estará en el orden de los 27 grados", dijo el especialista, quien además explicó que durante la mayor parte de la jornada el sol tendrá mucha fuerza y se hará sentir. A la vez, dijo que será un día "calmo". "El martes estará igual que el lunes, mientras que el miércoles comenzará a aflojar un poco el calor, pero la temperatura no bajará brutalmente", concluyó.