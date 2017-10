La finalización de la primera etapa de las obras de ensanche de la Avenida Central está prevista para octubre del 2018, pero en Vialidad Provincial estiman que se podrán concluir dos meses antes por el buen ritmo que llevan los trabajos hasta el momento. Juan Magariños, titular de la repartición, dijo que si el plan sigue como hasta ahora, en agosto del próximo año estarán concluidas las obras que van desde Paula Albarracín de Sarmiento hasta Vélez Sarsfield, a lo largo de unos 1.800 metros, y que incluyen el entubado del Canal Valdivia por la Nuche.



Más allá de algunas cañerías que no figuran en los planos o de modificaciones sobre la marcha, como la ubicación de un transformador en una construcción subterránea en las inmediaciones de Esteban Echeverría y Central, el funcionario dijo que hasta el momento no han tenido mayores dificultades. Incluso señaló que durante este mes de octubre estará concluida la pavimentación de la Nuche en sus dos tramos, desde Central hasta Lateral de Circunvalación. Y que sobre la misma avenida crecerá la zona de cortes, que irá desde Soler hasta casi Hermógenes Ruiz (ver infografía).



Si se logra terminar antes esta etapa del ensanche de la Central, que está a cargo de la empresa Milicic, porque luego quedará el tramo hasta Rastreador Calívar, será una buena noticia para los vecinos y los comerciantes de la zona, que están sufriendo en forma diaria los inconvenientes por los cortes en el tránsito.



El arreglo de la Central es una obra muy esperada por los vecinos, sobre todo de Rivadavia, porque la arteria estaba saturada por el tránsito vehicular porque hay que tener en cuenta que, además de las gran cantidad de barrios que hay en la zona, hay dos universidades y hasta un hipermercado.



Magariños comentó que entre los cambios que podría tener el proyecto original está la construcción de una ciclovía a lo largo de la Central, un pedido particular del gobernador Sergio Uñac. Otra alternativa es que, durante determinadas horas del día y de acuerdo a la necesidades, haya carriles reversibles en uno u otro sentido de circulación. Esta variante será posible mediante un sistema de semaforización inteligente que Vialidad quiere instalar en la zona.



"La gente debe tener paciencia porque se trata de una obra muy importante para la circulación de los vehículos", dijo el funcionario.



Junto con esta repartición trabajan OSSE, Telefónica, Energía San Juan y Ecogas en la supervisión de las tareas.

Plazos

18 Es la cantidad de meses de obra previstos en el plan original. Si todo marcha bien ahora quieren terminar en 16 meses.



Cloacas



La cañería original de cloacas que corre a lo largo de la Central es de 160 milímetros y tiene unos 50 años de antigüedad. La quieren reemplazar por una de 450 milímetros, capaz de soportar la nueva población de la zona.



Llamado



Todavía no hay fecha para la licitación del sector que falta arreglar de la Avenida José Ignacio de la Roza. Es el que va desde Vélez Sarsfield hasta por lo menos la Rastreador Calívar, en Rivadavia.