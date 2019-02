"La noche de la elección la viví con mucho nerviosismo. No podía ni comer de los nervios. Cuando los locutores dijeron que había que desempatar nunca pensé que era yo la que tenía que avanzar para el desempate. Las otras chicas me decían que pasara y yo estaba como tildada. No me lo esperaba, es que en un momento empecé a contar los votos, pero después me perdí. No me imaginaba que yo era parte de ese desempate. Fue una gran sorpresa. Es más pensé que las ganadoras eran Santa Lucía y Caucete, pensaba que yo no estaba ni cerca. Me descartaba. Estoy muy agradecida porque los votos de la web sirvieron mucho. Estuve leyendo en el diario que tuve un porcentaje altísimo y eso me dio mucha alegría. Estoy agradecida por el apoyo que recibí en la web y no sólo de la gente de Valle Fértil".