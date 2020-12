La Navidad ya se palpita, aunque de una manera totalmente diferente a años anteriores. Si bien siempre este festejo significa planear de antemano dónde pasar la Noche Buena, qué cenar y cómo hacerlo, esta vez el plus del Covid-19 le pone un peso más importante a la fiesta. Es por esto que muchos sanjuaninos ya tienen un plan para celebrar en familia, de acuerdo a un relevamiento de este diario entre poco más de 70 personas. Etiquetar las copas para que cada uno ocupe la suya y no haya confusión y hasta sortear los invitados que celebrarán en casa, son algunas de las estrategias que comentaron que llevarán a cabo para esta fiesta, y que dicen repetirán para Año Nuevo.



Ayer, desde el Gobierno provincial dijeron que para Navidad y Año Nuevo estará permitido que las familias se junten y sin límite de comensales, pero tomando una serie de precauciones para evitar posibles contagios. En este contexto y a pesar de las autorizaciones, muchos de los sanjuaninos consultados dijeron que igual decidieron dividir la familia para que todos puedan estar acompañados y para no hacer eventos multitudinarios. En un año en el que los protocolos fueron protagonistas, las familias también organizaron cómo celebrar. "Tengo una familia muy grande y nos dividimos en dos grupos, pero el problema era decidir quién pasaba Navidad con quién. Entonces hicimos un sorteo y así nos separamos. Fue muy gracioso, nunca imaginamos algo así", dijo Sonia Martín, de Capital.



Al igual que ellos muchos sanjuaninos comentaron que consensuaron la división de familiares y todos dijeron que festejarán al aire libre para evitar el encierro.



Por su parte, Karina Farías y Flavia Paz dijeron que colocarán un trapo con lavandina en el suelo para la limpieza del calzado y que rociarán a cada invitado con alcohol antes de que ingrese a su casa. "Además, este año sólo nos juntaremos la familia nuclear. No vamos a invitar a amigos ni a otros familiares más lejanos para evitar el aglomeramiento", agregó Paz.



Cómo disponer las mesas y sillas es también un desafío para los sanjuaninos. En este sentido, algunos comentaron que decidieron poner mesas separadas en el patio para evitar estar amontonados, mientras que otros dijeron que armarán mesas para adultos y para niños. "En mi casa vamos a poner una mesa para los abuelos y otra para los más chicos, para evitar que se junten y para cuidar a los mayores de 60 años. Además, dijimos que trataremos de usar, casi en todo momento, el tapaboca. Sobre todo los más grandes", contó Omar Zapata, de Rawson.



Evitar abrazos cuando el reloj marque las 0 horas y no hacer chocar las copas en el momento de brindar son otras de las estrategias preventivas que dijeron que aplicarán los sanjuaninos. En este mismo sentido, la separación de vasos, copas y cubiertos también está incluida dentro de los protocolos de cada familia. "Soy diseñadora e hice unas etiquetas adhesivas para las copas, para que no se confundan. Cada una tiene un nombre", dijo María López, mientras que Elisa Ruarte comentó que a diferencia de años anteriores decidieron que cada uno lleve sus vasos, cubiertos y platos (en vez de poner todos iguales) para evitar usar el de otra persona. "La cena también fue consensuada, decidimos hacer comidas que no signifiquen sacar el alimento del mismo recipiente y que sirva una sola persona a todos", agregó Gimena Contreras. Mientras que otros dijeron que cumplirán el protocolo familiar al pie de la letra para poder celebrar el año nuevo sin contagios. "Y si alguien se siente mal de salud, tiene prohibido ir al festejo", concluyó Raúl Gómez.

> Cinco recomendaciones extra



Durante la previa de la Navidad aumentaron las recomendaciones para que la celebración no sea peligrosa. En este contexto Noemí Martín de Uzair, nutricionista, y el Ministerio de Salud local difundieron algunas cosas a tener en cuenta. A continuación, 5 consejos destacados.