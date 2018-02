El estado de la pequeña de 6 años internada en el Hospital Rawson llamó la atención a las autoridades. Por una extraordinaria pediculosis, la niña se había rascado tanto que no sólo se lastimó sino que quedó afectada de miasis, una enfermedad parasitaria ocasionada por larvas de mosca.



Las averiguaciones llevaron a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano a acercarse a la vivienda de la pequeña, en el Barrio La Estación, de Las Majaditas, departamento 9 de Julio.



Allí se encontraron con el panorama de una familia que vive en condiciones de extrema pobreza. Que está compuesta por un padre que trabaja en la cosecha, la madre que la acompaña en la internación (y que ayer fue entrevistada) y otros 5 hermanos, de 22, 18, 16, 11 y 5 años.



Si bien además de la miasis, los médicos no encontraron otra complicación en la salud de la niña (por ejemplo desnutrición) y mañana podría recibir el alta médica, el caso continuará en estudio. Es que al menos se trata de un caso de gran ignorancia de parte de los padres haber permitido que la niña haya llegado hasta esa situación.



Graciela Casivar, secretaria técnica de la Niñez de esa cartera, anticipó que por un lado hoy por la mañana habrá una primera reunión con autoridades del municipio de 9 de Julio para "poder charlar y articular entre los dos organismos ayuda material a la familia".



Y por otro, un equipo de asistencia directa continuará con la evaluación en la zona, ya que otras tres o cuatro familias se encontrarían en las mismas condiciones.



Respecto a la familia ya visitada, Casivar afirmó que "hasta ahora no hemos visto otros indicadores para tomar la medida excepcional".



Debe interpretarse como medida excepcional, que el Estado retire de la contención familiar a los 6 hijos, de los cuales ya se observó que los tres mayores evidenciaron al menos retraso madurativo.



La funcionaria aclaró "hasta ahora" porque continuará la evaluación de la situación. Se filtró el rumor que los padres padecen problemas de alcoholismo.



El caso tomó estado público por la mañana y por la siesta el ministerio emitió un comunicado en el que afirmó que "se pone en conocimiento que la familia padece la situación de pobreza extrema y que la cartera social priorizará la contención familiar de los niños siempre y cuando esto no atente contra la salud de los mismos, de acuerdo a la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de los Niños. Teniendo en cuenta estos indicadores, la familia recibe la asistencia psicológica necesaria, como así también módulos alimentarios".